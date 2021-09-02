Легитимность выборов в Госдуму РФ обеспечит система видеонаблюдения

Система видеонаблюдения обеспечит легитимность и прозрачность предстоящих в этом сентябре выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва, депутатов Заксобрания Нижегородской области седьмого созыва и депутатов представительных органов муниципальных образований. Об этом сообщается на официальном сайте избирательной комиссии Нижегородской области.

Вопрос организации видеонаблюдения на предстоящих выборах обсудила ЦИК России в рамках заседания 30 августа 2021 года. Напомним, выборы в Госдуму РФ пройдут в течение трёх дней вместо одного из-за коронавируса.

– На приближающихся выборах будет использоваться беспрецедентная по масштабу система видеонаблюдения: более 50 тысяч видеокамер, 6000 устройств с онлайн-трансляцией и 36 тысяч устройств видеофиксации. В общей сложности видеонаблюдением будут охвачены 96% территориальных и участковых избирательных комиссий, где потенциально смогут проголосовать порядка 98% избирателей, – сообщили на сайте ведомства.

К порталу, где будет вестись трансляция выборов, получат доступ все основные участники избирательного процесса: кандидаты по одномандатным округам, общественные палаты, уполномоченные по правам человека, Совет по правам человека при Президенте Российской Федерации.

– Возможность доступа к видеонаблюдению все три дня голосования 17, 18 и 19 сентября даёт возможность контроля за выборами, направлена на предупреждение нарушений, а в случае обнаружения – на быструю реакцию. Система видеонаблюдения обеспечит прозрачность и легитимность предстоящих выборов, – утвердила председатель избирательной комиссии Нижегородской области Маргарита Красилевская.

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