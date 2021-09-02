Выборы в Госдуму РФ пройдут в течение трёх дней вместо одного из-за коронавируса

17, 18 и 19 сентября 2021 года будут проходить выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва, депутатов Заксобрания Нижегородской области седьмого созыва и депутатов представительных органов муниципальных образований. Об этом сообщается на официальном сайте избирательной комиссии Нижегородской области.

В ведомстве отметили, что у многих нижегородцев, особенного старшего поколения, могут возникнуть сомнения: посещать ли многолюдные места в нынешних эпидемиологических условиях. Вот, что стало известно о порядке прохождения выборов в этом году:

– Они пройдут без справок и сертификатов. Вход на избирательный участок свободный. Главное – соблюдать меры предосторожности и выполнять правила, рекомендованные Роспотребнадзором, – обратили внимание в избирательной комиссии. – Чтобы избежать скопления на избирательных участках, единый день голосования стал "триединым", то есть выборы проходят в три дня. Удобно, безопасно, комфортно.

Также на участках будут измерять температуру. Гражданам с повышенной температурой вход на территории выборов будет закрыт. Остальным выдадут перчатки, маски и одноразовую ручку. Дополнительно будет предоставлен антисептик. Можно будет пройти со своими средствами защиты. В любом случае, без них к избирательной урне не пустят – члены участковой избирательной комиссии будут строго за этим следить.

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