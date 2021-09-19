Социальное такси с подъёмниками для инвалидов-колясочников работает на выборах в Нижегородской области. ФОТО: Александр Воложанин

Социальное такси с подъёмниками для инвалидов-колясочников работает на выборах в Госдуму РФ и Заксобрание региона в Нижегородской области сегодня, 19 сентября. К слову, это третий и последний день голосования. Услугой социального такси можно воспользоваться в 14 муниципалитетах региона.

В Нижнем Новгороде к ней прибегла зампредседателя нижегородской общественной организации инвалидов "Инватур" Светлана Куполова – она вызвала спецмашину, чтобы добраться до избирательного участка № 2416 на улице Порт-Артурской.

– Когда я была маленькой, мои родители ходили на голосование и брали нас с собой – это был праздник. Я принимаю участие во всех выборах – это наша семейная традиция, – заявила Светлана Куполова. – Считаю необходимым активно участвовать в жизни нашего общества, нашей страны, влиять на курс и направление развития государства, на то, как будут жить люди.

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