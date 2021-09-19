Юрий Шалабаев проголосовал на выборах в Госдуму РФ и ЗСНО

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев проголосовал на выборах депутатов Государственной Думы РФ и депутатов Законодательного собрания Нижегородской области сегодня, 19 сентября. Он оценил работу избирательных участков и напомнил, что проводить выборы в условиях пандемии пришлось не в первый раз, поэтому система хорошо отлажена.

– Обязательные маски, на входе измеряют температуру, – подтвердил глава областного центра. – Сейчас и депутаты Заксобрания, и депутаты Государственной Думы полностью погружены в местную проблематику. Часто они берут под личный контроль реализацию нацпроектов или проектов инициативного бюджетирования, предложенных жителями. Депутаты активно участвуют в жизни региона и муниципалитета.

Напомним, выборы прошли в регионе 17, 18 и 19 сентября. Сегодня в 20:00, в последний день голосования, избирательные участки окончательно завершили свою работу.

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