Около 30 граждан без определённого места жительства проголосовали в Нижнем Новгороде

Около 30 нижегородцев без определённого места жительства проголосовали на выборах в Госдуму РФ и Заксобрание Нижегородской области сегодня, 19 сентября. Для них был отведён специальный участок на территории областного центра социально-трудовой реабилитации граждан по адресу: улица Гордеевская, дом 3/5. Об этом сообщили в избирательной комиссии региона.

В том числе в указанном участке могли проголосовать те граждане, которые не смогли оформить регистрацию по месту фактического проживания.

– Например, в новостройках, которые пока не приняты в эксплуатацию и которым, следовательно, пока не присвоены почтовые адреса, – конкретизировали в комиссии.

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