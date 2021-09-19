Глава Духовного управления мусульман Нижегородской области проголосовал на избирательном участке

Председатель Духованого управления мусульман Нижегородской области Гаяз Закиров проголосовал на избирательном участке сегодня, 19 сентября, в третий и последний день выборов в Госдуму РФ и Законодательное собрание региона. Ранее мы рассказывали, почему выборы заняли три дня вместо одного.

– Я человек старшего поколения и считаю, что на выборы надо ходить обязательно. Возможность голосовать – это огромное право, которое имеют граждане нашей страны, – сказал Гаяз Закиров.

Объясняя свою позицию, он обратился к истории, напомнив, что наши бабушки и дедушки такого права не имели. По мнению руководителя Духовного управления мусульман, мы не должны оставаться в стороне от участия в жизни своей страны, вне зависимости от конфессиональной и национальной принадлежностей.

– Все мы – граждане единой великой страны и должны участвовать во всех мероприятиях, которые направлены на сохранение мира и спокойствия, чтобы чувствовать себя уверенно и комфортно в нашей стране, – подчеркнул Гаяз Закиров.

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