Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий проголосовал на выборах в Госдуму РФ и ЗСНО

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий отдал свой голос на выборах депутатов Государственной Думы РФ и Законодательного собрания Нижегородской области сегодня, 19 сентября. Он проголосовал на участке в гимназии №2 Канавинского района.

– Я пришёл на выборы с чувством глубокой ответственности. Наша страна выходит на новый этап развития, и нам никак не обойтись без крепкой законодательной власти. Выборы – это очень важный этап в жизни нашего народа, нашей страны, нашей нижегородской земли. Для меня очень важно проголосовать за кандидатов, которые проверены и словом и делом, – заявил митрополит.

Напомним, выборы прошли в регионе 17, 18 и 19 сентября. Сегодня в 20:00, в последний день голосования, избирательные участки окончательно завершили свою работу.

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