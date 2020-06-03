Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 3 июня 2020 года: Самые молодые жертвы коронавируса и выжившая после 23 дней ИВЛ пенсионерка

Количество зараженных коронавирусом в Нижегородской области продолжает неумолимо расти – так, по данным на 01:00 среды, 3 июня 2020 года, диагноз подтвержден у 10503 жителей региона. Число умерших от коронавируса увеличилось до 111 человек, за последние сутки зарегистрировано семь новых летальных случаев. Количество выздоровевших от коронавируса выросло до 4061 человека – за предыдущие сутки выписались сразу 260 нижегородцев.

По словам главы региона Глеба Никитина, наибольшее количество заболевших отмечается в самых популярных «дачных» районах Нижегородской области: Богородском, Борском, Кстовском, Семеновском, а также в городе Дзержинске и его окрестностях. Глава региона поручил главам местных администраций этих районов совместно с Минздравом разработать меры реагирования для стабилизации обстановки. Но безусловным лидером по количеству заболевших по-прежнему остается областной центр.

В период режима повышенной готовности скорость движения «канатки» увеличилась. Это сделано для того, чтобы не создавались очереди на посадку.

Сотрудники минтранса Нижегородской области также проверили, как в общественном транспорте соблюдается указ губернатора Глеба Никитина о введении масочного режима. Напомним, сейчас перевозчики вправе отказать пассажиру в поездке, если у него нет средств индивидуальной защиты.

В Нижнем Новгороде ученые разработали уникальную питательную среду для облегчения изучения вирусов – в частности, коронавируса. В новой питательной среде вирус может сохраняться до трех суток, в то время как все существующие аналоги рассчитаны максимум на сутки.

Министр здравоохранения Нижегородской области, заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов рассказал о самых молодых нижегородцах, которые умерли от коронавируса.

Между тем врачи Борской центральной районной больницы, перепрофилированной под Covid-госпиталь, спасли жизнь 83-летней пациентки с коронавирусом. 23 дня пожилая женщина провела на аппарате искусственной вентиляции легких в реанимации, а теперь ее перевели в обычную палату, поскольку больная пошла на поправку.