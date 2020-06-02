Давид Мелик-Гусейнов рассказал о самых молодых жертвах коронавируса в Нижнем Новгороде

Министр здравоохранения Нижегородской области, заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов рассказал о самых молодых нижегородцах, которые умерли от коронавируса. Эту информацию чиновник опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram.

- Более 80% смертей приходится на людей старших поколений – более 65 лет. Covid-19 провоцирует обострение многих хронических заболеваний. Просим людей старшего возраста продолжить режим строгой изоляции. Ежедневно растет количество пациентов на ИВЛ и получающих кислород. Отмечу, что мы имеем много случаев, когда пациенты возвращаются в нормальную жизнь после ИВЛ. Тем не менее для многих это билет в один конец. И это очень печально. Как печально и то, что у нас есть смерти среди молодых людей. Молодой человек 1985 года рождения. Программист. Боролись до последнего. К сожалению, не смогли победить болезнь. А самый молодой ушедший был 1991 года рождения. Ему было меньше 30. Трагедия и скорбь для всех нас, - написал Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, по данным на 2 июня 2020 года количество зараженных коронавирусом в Нижегородской области выросло до 10503 человек. За последние сутки диагноз был подтвержден у 354 нижегородцев.

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