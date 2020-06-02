Статистика зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 2 июня 2020 года: Выявлено 354 новых случая заражения

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 2 июня 2020 года выросло до 10503 человек. Во вторник днем на сайте стопкоронавирус.рф появилась информация о 354 новых заболевших COVID-19 нижегородцах.

Таким образом Нижегородская область вновь на четвертом месте в России по числу новых подтвержденных случаев. В тройке лидеров все те же: Москва - 2286 зараженных за последние сутки, Московская область - 732, Санкт-Петербург - 376.

Ранее глава региона Глеб Никитин напомнил, что частичное снятие ограничений не является поводом для несоблюдения норм безопасности.

- Некоторые послабления были введены для того, чтобы люди могли решить свои насущные проблемы. Вместо этого многие целыми семьями выезжают в торговые центры, как на прогулку, ходят в общественных местах без масок и перчаток, спокойно собирают компанию друзей за городом, - обратил внимание чиновник.

По словам губернатора, подобное поведение провоцирует скачок заболеваемости. Поэтому сейчас, как и прежде, необходимо соблюдать меры предосторожности.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 2 июня 2020 года):

- число зараженных выросло до 10503 человек;

- число умерших выросло до 111 человек;

- число выздоровевших выросло до 4061 человека.

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