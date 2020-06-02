2020-06-02T18:27:01+03:00
Общество

Уникальную среду для диагностики коронавируса создали нижегородские ученые

В ней вирус может сохраняться до трех суток
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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В Нижнем Новгороде ученые разработали уникальную питательную среду для облегчения изучения вирусов – в частности, коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, особая среда была разработана резидентами нижегородского технопарка «Анкудиновка» - руководителем компании «Биочип» Святославом Зиновьевым и специалистами ННГУ имени Лобачевского. В новой питательной среде вирус может сохраняться до трех суток, в то время как все существующие аналоги рассчитаны максимум на сутки. А значит, у медиков теперь появится возможность изучать вирус в первозданном виде даже после длительной транспортировки.

СПРАВКА «КП»

Питательная среда – это однокомпонентный или многокомпонентный субстрат, применяемый для культивирования микроорганизмов либо культур клеток высших организмов, своеобразный микробиологический инкубатор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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