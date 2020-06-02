2020-06-02T11:58:05+03:00
Общество

Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 2 июня 2020 года выросло до 111 человек

За последние сутки в регионе скончались еще семь пациентов
Анастасия НАЗАРОВА
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2 июня появилась информация о семи новых жертвах коронавируса в Нижегородской области.2 июня появилась информация о семи новых жертвах коронавируса в Нижегородской области.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 2 июня 2020 года увеличилось до 111 человек. На портале стопкоронавирус.рф появились данные о семи новых жертвах этого смертельно опасного заболевания.

Ранее замглавы региона, министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов заявил, что врачи сейчас работают в круглосуточном режиме семь дней в неделю, борясь за каждую жизнь.

- Однако бывают случаи, когда медицина бессильна. И нередко человек сам ведет себя безответственно, игнорируя нормы безопасности. Режим самоизоляции никто не отменял: во избежание распространения инфекции оставайтесь дома! - призывает чиновник.

Напомним, количество зараженных коронавирусом в Нижегородской области выросло до 10503 человек. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 354 жителей региона.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 2 июня 2020 года):

- число зараженных выросло до 10503 человек;

- число умерших выросло до 111 человек;

- число выздоровевших выросло до 4061 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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