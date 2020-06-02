2020-06-02T12:15:29+03:00
Общество

Глеб Никитин: «Больше всего заболевших коронавирусом там, где высок уровень «дачной миграции»

Губернатор Нижегородской области поручил главам муниципалитетов усилить работу по борьбе с COVID-19
Анастасия НАЗАРОВА
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Больше всего заболевших там, где высок уровень «дачной миграции».Больше всего заболевших там, где высок уровень «дачной миграции».Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Глава региона Глеб Никитин поручил областному минздраву и главам некоторых муниципалитетов усилить работу по борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

Напомним, за последние сутки диагноз «коронавирус» подтвердился еще у 354 нижегородцев. Примечательно, что такой высокий показатель заболеваемости был на территории области лишь однажды - 12 мая.

По словам губернатора, больше всего заболевших COVID-19 сейчас в отдельных районах Нижегородской области. Причем в основном это районы, находящиеся в непосредственной близости к Нижнему Новгороду.

- И те, где высок уровень «дачной миграции». В частности, это Богородский, Борский, Кстовский, Семеновский районы и Дзержинск, - уточнил Глеб Никитин. - Главам таких муниципалитетов поручаю провести заседания районных оперативных штабов, проанализировать ситуацию и выработать необходимые решения для ее стабилизации.

Накануне сообщалось, что в Нижегородской области растут индексы распространения COVID-19. Также наблюдается рост загрузки коечного фонда.

КОНКРЕТНО

По состоянию на 2 июня 2020 года, больше всего заболевших - в Богородском районе (325). Следом идут Бор (329), Кстовский район (314), Дзержинск (279) и городской округ Семеновский (218).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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