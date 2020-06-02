Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 2 июня 2020 года выросло до 4061 человека
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 2 июня 2020 года выросло до 4061 человека. За минувшие сутки выписались сразу 260 нижегородцев, переболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, примерно 3,9 тысячи человек сейчас пребывают на амбулаторном лечении, то есть болезнь у них протекает или в легкой форме, или вовсе без симптомов.
Напомним, количество зараженных коронавирусом в Нижегородской области выросло до 10503 человек. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 354 жителей региона.
Кроме того, увеличилось число жертв этого смертельного заболевания - до 111 человек. Недавно пришло подтверждение сразу по семи умершим пациентам.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 2 июня 2020 года):
- число зараженных выросло до 10503 человек;
- число умерших выросло до 111 человек;
- число выздоровевших выросло до 4061 человека.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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