2020-06-02T12:05:07+03:00
Общество

Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 2 июня 2020 года выросло до 4061 человека

За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели еще 260 нижегородцев
Анастасия НАЗАРОВА
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Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 2 июня 2020 года выросло до 4061 человека. За минувшие сутки выписались сразу 260 нижегородцев, переболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, примерно 3,9 тысячи человек сейчас пребывают на амбулаторном лечении, то есть болезнь у них протекает или в легкой форме, или вовсе без симптомов.

Напомним, количество зараженных коронавирусом в Нижегородской области выросло до 10503 человек. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 354 жителей региона.

Кроме того, увеличилось число жертв этого смертельного заболевания - до 111 человек. Недавно пришло подтверждение сразу по семи умершим пациентам.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 2 июня 2020 года):

- число зараженных выросло до 10503 человек;

- число умерших выросло до 111 человек;

- число выздоровевших выросло до 4061 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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