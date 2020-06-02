Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 26 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

2 Июнь 2020 2020-06-02T14:06:26+03:00

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В 19 районах Нижегородской области за последние сутки нет новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Тем не менее, количество зараженных продолжает расти, и за последние сутки коронавирусная инфекция зарегистрирована у 315 жителей региона.

Карантин продолжает действовать в Дивееве, Павлове, Кулебаках и Выксе.

По словам главы региона Глеба Никитина, наибольшее количество заболевших отмечается в городах и районах, наиболее близко расположенных к областной столице. «Это прежде всего районы, где высок уровень «дачной миграции», в частности, Богородский, Борский, Кстовский, Семеновский районы, Дзержинск», - отметил Глеб Никитин. Глава региона поручил главам местных администраций этих районов совместно с Минздравом разработать меры реагирования для стабилизации обстановки.

Также Глеб Никитин отметил, что в ближайшее время не планируется снятие ограничений в Дивеево и попросил паломников воздержаться от посещения нижегородской святыни. «Основной критерий для снятия ограничений – отсутствие прироста заболевших в течение нескольких дней, - отметил Глеб Никитин. – Если коронавирус не привозят из-за пределов населенных пунктов, то очаг быстро локализуется».

На 2 июля 2020 года случаи заражения коронавирусом подтверждены:

1. Ардатовский район – 123

2. г.о.г. Арзамас – 138

3. Арзамасский – 39

4. Балахнинский – 136

5. Богородский – 325

6. Большеболдинский – 24

7. Большемурашкинский – 4

8. г.о.г. Бор – 329

9. Бутурлинский – 22

10. Вадский – 8

11. Варнавинский – 9

12. Вачский – 53

13. Ветлужский – 2

14. Вознесенский – 13

15. Володарский – 78

16. Воротынский – 16

17. Воскресенский – 45

18. Выксунский – 102

19. Гагинский – 20

20. Городецкий – 124

21. Д.Константиновский – 50

22. Дзержинск – 279

23. Дивеевский – 411

24. Княгининский - 3

25. Ковернинский – 17

26. Краснобаковский – 13

27. Краснооктябрьский – 144

28. Кстовский – 314

29. Кулебакский – 385

30. Лукояновский – 51

31. Лысковский – 68

32. Навашинский – 142

33. Павловский – 723

34. Первомайский – 12

35. Перевозский – 16

36. Пильнинский – 64

37. Починковский – 181

38. Семеновский – 218

39. Сергачский – 160

40. Сеченовский – 51

41. Сокольский – 11

42. Сосновский – 92

43. Спасский – 33

44. Тонкинский – 2

45. Тоншаевский – 14

46. Уренский – 26

47. Чкаловский – 20

48. Шарангский – 11

49. Шатковский – 87

50. Шахунский – 82

51. Саров – с 1 мая статистика по Сарову не учитывается в общей сводке

52. Нижний Новгород – 5 170

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ИСТОЧНИК KP.RU