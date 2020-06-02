Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 26 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
В 19 районах Нижегородской области за последние сутки нет новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Тем не менее, количество зараженных продолжает расти, и за последние сутки коронавирусная инфекция зарегистрирована у 315 жителей региона.
Карантин продолжает действовать в Дивееве, Павлове, Кулебаках и Выксе.
По словам главы региона Глеба Никитина, наибольшее количество заболевших отмечается в городах и районах, наиболее близко расположенных к областной столице. «Это прежде всего районы, где высок уровень «дачной миграции», в частности, Богородский, Борский, Кстовский, Семеновский районы, Дзержинск», - отметил Глеб Никитин. Глава региона поручил главам местных администраций этих районов совместно с Минздравом разработать меры реагирования для стабилизации обстановки.
Также Глеб Никитин отметил, что в ближайшее время не планируется снятие ограничений в Дивеево и попросил паломников воздержаться от посещения нижегородской святыни. «Основной критерий для снятия ограничений – отсутствие прироста заболевших в течение нескольких дней, - отметил Глеб Никитин. – Если коронавирус не привозят из-за пределов населенных пунктов, то очаг быстро локализуется».
На 2 июля 2020 года случаи заражения коронавирусом подтверждены:
1. Ардатовский район – 123
2. г.о.г. Арзамас – 138
3. Арзамасский – 39
4. Балахнинский – 136
5. Богородский – 325
6. Большеболдинский – 24
7. Большемурашкинский – 4
8. г.о.г. Бор – 329
9. Бутурлинский – 22
10. Вадский – 8
11. Варнавинский – 9
12. Вачский – 53
13. Ветлужский – 2
14. Вознесенский – 13
15. Володарский – 78
16. Воротынский – 16
17. Воскресенский – 45
18. Выксунский – 102
19. Гагинский – 20
20. Городецкий – 124
21. Д.Константиновский – 50
22. Дзержинск – 279
23. Дивеевский – 411
24. Княгининский - 3
25. Ковернинский – 17
26. Краснобаковский – 13
27. Краснооктябрьский – 144
28. Кстовский – 314
29. Кулебакский – 385
30. Лукояновский – 51
31. Лысковский – 68
32. Навашинский – 142
33. Павловский – 723
34. Первомайский – 12
35. Перевозский – 16
36. Пильнинский – 64
37. Починковский – 181
38. Семеновский – 218
39. Сергачский – 160
40. Сеченовский – 51
41. Сокольский – 11
42. Сосновский – 92
43. Спасский – 33
44. Тонкинский – 2
45. Тоншаевский – 14
46. Уренский – 26
47. Чкаловский – 20
48. Шарангский – 11
49. Шатковский – 87
50. Шахунский – 82
51. Саров – с 1 мая статистика по Сарову не учитывается в общей сводке
52. Нижний Новгород – 5 170
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!
Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»