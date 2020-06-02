2020-06-02T20:22:05+03:00
Общество

83-летняя нижегородка выжила после коронавируса и 23 дней на ИВЛ

Сейчас пенсионерка идет на поправку, ее уже перевели в обычную палату
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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83-летняя нижегородка выжила после коронавируса и 23 дней на ИВЛ83-летняя нижегородка выжила после коронавируса и 23 дней на ИВЛФото: Иван МАКЕЕВ
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Врачи Борской центральной районной больницы, перепрофилированной под Covid-госпиталь, спасли жизнь 83-летней пациентки с коронавирусом. 23 дня пожилая женщина провела на аппарате искусственной вентиляции легких в реанимации, а теперь ее перевели в обычную палату, поскольку больная пошла на поправку. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе регионального правительства.

- Наши врачи – поистине удивительные люди. В это непростое время они не только доказывают на деле свой профессионализм, но и проявляют настоящий героизм, спасая людей от страшной болезни, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По словам врача-реаниматолога Вадима Клепцова, поначалу женщина пыталась лечиться дома. В больницу она попала лишь через неделю после начала заболевания, когда ее состояние стало уже очень тяжелым. Прогнозы врачей были неутешительными. Но пенсионерка всех удивила!

- Поражение легочных тканей приближалось к максимальному, к тому же ситуацию осложняли прочие болезни – сахарный диабет, проблемы с сердечно-сосудистой системой. Но нам все же удалось победить болезнь. Надеюсь, что с приобретенным опытом лечения таких больных мы сможем ставить на ноги и других пациентов, - поделился Вадим Клепцов.

Родственники женщины публично поблагодарили врачей Борской центральной районной больницы Вадима Клепцова, Дениса Митрясова, Игоря Шимова и Михаила Лезова, спасших жизнь пациентки.

Сейчас в реанимации Борской ЦРБ остаются 10 пациентов в возрасте от 57 лет до 91 года. Врачи продолжают бороться за их жизни и призывают нижегородцев внимательнее соблюдать все необходимые меры, чтобы не заразиться коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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