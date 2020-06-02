2 Июнь 2020 2020-06-02T14:44:16+03:00

Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 2 июня 2020 года: лидирует Автозаводский район, менее всего заболевших в Приокском районе

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Областной центр по-прежнему остается безусловным лидером среди городов области по количеству заболевших. Сегодня в Нижнем Новгороде зарегистрировано 5170 подтвержденных случаев заболевания «коронавирусной инфекцией», что составляет почти половину всех заболевших по области (10503 человека). Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Максимальное количество подтвержденных случаев коронавируса по-прежнему зарегистрировано в Автозаводском районе – 977, минимальный уровень заболеваемости сохраняется в Приокском районе – 356 человек.

На втором и третьем местах – Канавинский и Ленинский районы – 895 и 824 человека соответственно. В Сормовском и Нижегородском районах количество заболевших перевалило за 600 – 611 и 601 подтвержденный диагноз. В Советском и Московском районах сохраняется относительно низкий уровень заболеваемости – 462 и 444 случая соответственно.

Напомним, по состоянию на 2 июня диагноз подтвержден у 10 503 человек, максимальное количество заболевших отмечено в областном центре и Павловском районе.

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ИСТОЧНИК KP.RU