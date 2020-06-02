2020-06-02T12:59:28+03:00
Общество

Скорость движения нижегородской канатки увеличили

Чтобы не создавать очереди на посадку, кабинки движутся со скоростью 5 метров в секунду
Елена ЛАЗАРЕВА
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В период режима повышенной готовности скорость движения «канатки» увеличилась. Это сделано для того, чтобы не создавались очереди на посадку, сообщает пресс-служба областного правительства.

Нижегородский минтранс проверил работу канатной дороги. По информации источника, проверило работу канатной дороги во время режима повышенной готовности. С инспекцией в час пик объект посетил исполняющий обязанности заместителя министра Артем Бафанов.

«Был сигнал о возникновении здесь очереди и несоблюдении дистанции, но сотрудники оперативно приняли меры для устранения нарушения. На момент проверки в час пик все требования соблюдались, и нарушений не обнаружено», - отметил Артем Бафанов.

По данным источника, дезинфекция кабинок проводится каждый час, в одной кабинке одновременно могут находиться не более двух человек (если это не семья). Из-за введения ограничений упала пропускная способность канатки, и из-за этого была увеличена скорость движения кабинок с 3 до 5 километров в час.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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