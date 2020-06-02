Соблюдение масочного режима проверили в автобусах Нижнего Новгорода

2 Июнь 2020 2020-06-02T17:38:19+03:00

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Сотрудники минтранса Нижегородской области проверили, как в общественном транспорте соблюдается указ губернатора Глеба Никитина о введении масочного режима. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам исполняющего обязанности заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Артема Бафанова, такие рейды проходят регулярно. Напомним, сейчас перевозчики вправе отказать пассажиру в поездке, если у него нет средств индивидуальной защиты.

- Если перевозчик в силах обеспечить людей масками, он их раздает. Если нет – должен просто не сажать в автобус. За нарушения перевозчик может не только заплатить штраф, но и лишиться права работы, - отметил Артем Бафанов.

Кстати, напомним, что все транспортные предприятия регулярно проводят дезинфекцию подвижного состава.

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ИСТОЧНИК KP.RU