2020-05-13T19:10:38+03:00
Общество

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 14 мая 2020 года: ОГЭ не будет, а сроки ЕГЭ для поступления в вузы перенесут

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 14 мая 2020 года
Анастасия НАЗАРОВА
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ОГЭ не будет, а сроки ЕГЭ для поступления в вузы перенесутОГЭ не будет, а сроки ЕГЭ для поступления в вузы перенесутФото: Алексей БУЛАТОВ
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Количество зараженных коронавирусной инфекцией в регионе продолжает расти. Только за последние сутки COVID-19 был выявлен у 271 нижегородца. Рассказываем последние новости о распространении коронавируса в Нижнем Новгороде на 14 мая 2020 года.

Нижегородские предприятия начали получать субсидии на оплату услуг ЖКХ. На настоящий момент в реестре числятся 11 юрлиц и предпринимателей, пострадавших от коронавируса.

Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде увеличилось до 35 человек. В приволжской столице зафиксировано еще три новых летальных случая от COVID-19.

Количество выздоровевших нижегородцев, у которых ранее был подтвержден коронавирус, продолжает расти. По состоянию на 13 мая 2020 года, в регионе вылечились 864 пациента. Все они уже покинули больницы.

Курсирование скоростного поезда «Сапсан» по маршруту Нижний Новгород - Санкт-Петербург снова приостановлено. Это связано со снижением пассажиропотока из-за режима самоизоляции во время пандемии коронавируса.

Нижегородцам рассказали об условиях выхода из карантина по коронавирусу. Оказалось существует три критерия, по которым будет приниматься решение о запуске первого этапа по снижению мер изоляции.

Отменят ли ОГЭ в Нижнем Новгороде из-за коронавируса: ситуацию прокомментировал министр образования Сергей Злобин. Окончательное решение должно быть принято на федеральном уровне.

Минздрав Нижегородской области объяснил, как и когда медики смогут получить положенные им выплаты.

174 медработника заразились коронавирусом в Нижегородской области. Они получат страховые выплаты после специального расследования.

Нижегородским школьникам-льготникам выдадут продуктовые наборы за май. Выдача будет организована с 18 по 23 мая 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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