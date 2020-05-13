Нижегородским школьникам-льготникам выдадут продуктовые наборы за май

13 Май 2020 2020-05-13T17:46:38+03:00

Выдача будет организована с 18 по 23 мая 2020 года

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Очередная выдача продуктовых наборов нижегородским семьям, где дети питаются бесплатно, начнется с 18 мая 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Напомним, впервые учащиеся льготных категорий получили такие продуктовые наборы 6 апреля. Вес каждого набора составил более 20 килограммов, в состав вошли наборные насыпные продукты и продукты в твердой упаковке. На этот раз состав наборов изменен – теперь в него будут входить рис, греча, геркулес, тушеная говядина, шоколад, соки, молоко и какао порошок.

В апреле такую помощь уже получили 15 821 ребенок во всех районах Нижнего Новгорода. Родители ребят могут либо забрать продукты самостоятельно, либо обратиться с заявкой об их доставке – тогда наборы привезут волонтеры.

По возникающим вопросам касательно качества продуктов, входящих в наборы, или составу самих наборов можно обращаться по телефонам горячей линии ЕЦМЗ: 265-36-94, 8-991-453-53-53.

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ИСТОЧНИК KP.RU