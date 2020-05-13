Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 13 мая 2020 года составило 864 человека

13 Май 2020 2020-05-13T11:54:03+03:00

Все они побороли инфекцию и выписались из больниц

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Количество выздоровевших нижегородцев, у которых ранее был подтвержден коронавирус, продолжает расти. Как сообщает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, по состоянию на 13 мая 2020 года, в регионе вылечились 864 пациента. Все они уже покинули больницы.

Из общего числа зараженных 2 897 человек в настоящее время находятся на амбулаторном лечении – коронавирус протекает у них в легкой или бессимптомной форме.

-Только благодаря четким, грамотным действиям мы сможем обеспечить снижение показателей заболеваемости. Ближайшие несколько дней станут решающими для того, чтобы понять, когда в регионе, наконец, можно приступить к ослаблению режима повышенной готовности и частичному снятию ограничений, - отметил Глеб Никитин.

Напомним, сегодня в Нижегородской области подтверждено 5 358 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки число заболевших выросло на 271. Еще три человека скончались – число смертей увеличилось до 35. По словам замгубернатора Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова, сейчас регион находится на пике заболеваемости.

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ИСТОЧНИК KP.RU