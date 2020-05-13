Нижегородские предприятия начали получать субсидии на оплату услуг ЖКХ

13 Май 2020 2020-05-13T08:35:43+03:00

На настоящий момент в реестре числятся 11 юрлиц и предпринимателей, пострадавших от коронавируса

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Первым малым предприятиям Нижнего Новгорода начали перечислять субсидии на оплату ЖКХ в период самоизоляции. Как сообщили в департаменте предпринимательства и туризма городской администрации, первая денежная помощь была переведена компаниям уже 12 мая.

В настоящий момент в реестре числятся 11 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые пострадали от распространения коронавируса. Первые выплаты на общую сумму более 330 тысяч рублей они получат за последние дни марта.

Всего же на субсидии по оплате ЖКХ фирмы подали 51 заявку, 29 из них уже одобрены на сумму более миллиона рублей. Эти выплаты компенсируют им затраченные средства в стопроцентном объеме (горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, отопление, электроснабжение, газоснабжение, вывоз ТБО) при наличии подтверждающих оплату документов.

О том, как оформить документы для получения выплат, можно узнать по «горячей» линии в Центре поддержки предпринимательства: 416-40-44. Пошаговые инструкции можно также найти по ссылке. А сводный реестр первых получателей финансовой помощи опубликован на сайте мэрии Нижнего Новгорода. Он будет пополняться.

КОМПЕТЕНТНО

Глава департамента предпринимательства и туризма Андрей Моисеенко:

- Субсидии из регионального бюджета – помощь бизнесу, дополняющая федеральные меры поддержки и адресованная целому ряду предприятий и предпринимателей, несущих убытки. Организациям, которые в период ограничения деятельности за счет собственной финансовой автономности выплачивают зарплаты сотрудникам, это поможет снизить текущую остроту проблем и сохранить рабочие места.

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ИСТОЧНИК KP.RU