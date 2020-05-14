Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 14 мая 2020 года: Выявлено 238 случаев заражения
Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 14 мая 2020 года выросло до 5596 человек. В четверг днем появились на портале стопкоронавирус.рф появилась информация о 238 новых случаях заражения.
Сейчас регион находится на четвертом месте по количеству новых заболевших в РФ. В первой тройке - все те же субъекты: Москва (+4712), Московская область (+918) и Санкт-Петербург (+460).
По словам главы региона Глеба Никитина, количество выявленных заражений - это результат огромного объема тестирований, которые проводятся в режиме 27/4.
- Ближайшие несколько дней станут решающими для того, чтобы понять, когда в регионе можно приступить к ослаблению режима повышенной готовности и частичному снятию ограничений, - заявил губернатор.
Вместе с тем чиновник добавил, что отклонения от прогнозируемых значений связаны с очагами, возникшими из-за нарушения отдельными лицами санитарных требований.
- Нарушение изоляции и карантинного режима, контакты с больными и прочие явления проводили к тому, что заражались сразу по 30-50 человек, - пояснил Глеб Никитин.
Напомним, несмотря на то, что в ряде российских регионов с 12 мая 2020 года начинается постепенное снятие ограничение, в Нижегородской области режим всеобщей самоизоляции решено продлить. В первую очередь, это обусловлено динамикой заболеваемости коронавирусом.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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