Нижегородцам рассказали об условиях выхода из карантина по коронавирусу

Существует три критерия, по которым будет приниматься решение о запуске первого этапа снятия самоизоляции в регионе. Об этом министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов написал в своем Инстаграме.

По словам чиновника, самым любопытным является показатель «коэффициент распространения».

- Он сглаживает выбросы и падения числа заболевших. Это отношение числа заболевших за последние четыре дня к предыдущим четырем дням. По условиям этот коэффициент должен быть 1 или меньше. Сейчас он 1,16. Имеет тенденцию снижения, - сообщил министр.

Второй критерий - «загрузка коечного фонда». На данный момент в регионе занята почти половина имеющихся больничных коек. И, как отметил Давид Мелик-Гусейнов, надо сделать все, чтобы этот показатель не увеличивался.

А третий критерий - «количество тестов за сутки на 100 тысяч населения». По нему у Нижегородской области все нормально - он соответствует третьему этапу снятия ограничений.

-То есть, из трех критериев осталось выполнить всего один. Уверен, что у нас получится, - заключил чиновник.

Напомним, несмотря на то, что в ряде российских регионов с 12 мая 2020 года начинается постепенное снятие ограничение, в Нижегородской области режим всеобщей самоизоляции решено продлить. В первую очередь, это обусловлено динамикой заболеваемости коронавирусом.

КСТАТИ

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 13 мая 2020 года выросло до 5358 человек. На портале стопкоронавирус.рф сообщается о 271 новом случае заболевания. Таким образом Нижегородская область оказалась на четвертом месте среди субъектов России. Первая тройка традиционная: в Москве - 4703 новых случая заражения, в Московской области - 962, а в Санкт-Петербурге - 435.

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