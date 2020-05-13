2020-05-13T15:18:53+03:00
Общество

Выплата медикам в Нижнем Новгороде из-за коронавируса в 2020 году: кто сможет получить и когда перечислят

Выплаты медики получат до 15 мая
Елена КАРАЛ
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Выплата медикам в Нижнем Новгороде из-за коронавируса в 2020 году: кто сможет получить и когда перечислятВыплата медикам в Нижнем Новгороде из-за коронавируса в 2020 году: кто сможет получить и когда перечислятФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Стало известно, сколько денег получат за работу с больными коронавирусом нижегородские медработники. Цифры озвучил заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов во время онлайн-конференции 13 мая.

Выплаты будут начисляться в соответствии с двумя постановлениями правительства России - № 415 от 2 апреля и № 484 от 12 апреля. Первый документ предполагает выплату надбавки к основной ставке медработника. Ее размер будет зависеть от фактически отработанного времени с больными COVID-19.

По словам Давида Мелик-Гусейнова, в марте в Нижегородской области к борьбе с коронавирусом были привлечены 82 врача, а в апреле их количество выросло до 590 человек.

Согласно постановлению №415, за март медики в среднем получат по 8,7 тысячи рублей, а за апрель – по 14 000. Заместитель губернатора подчеркнул, что это средняя величина выплат для врачей, работавших с пациентами в стационаре. В реальности же сумма может быть меньше этой цифры, либо превышать ее.

- Допустим, в ГКБ №29 у нас минимальный показатель по этому постановлению – 200 рублей. Конкретно этот врач работал с больным коронавирусом очень мало времени. Его занесли в соответствующую информационную систему, он в результате получил такие деньги, - пояснил Давид Мелик-Гусейнов. - Но в этой же клинической больнице есть и другие врачи, которые работали больше времени с пациентами. Соответственно, они получат больше, исходя из того норматива, который они отработали. А есть в ГКБ №38 врач, который получит 30 700 рублей, потому что он потратил большое количество времени на такого пациента. То есть, он получит даже больше, чем средний размер выплаты на одного.

Выплата медикам в Нижнем Новгороде из-за коронавируса в 2020 году: кто сможет получить и когда перечислят Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Выплата медикам в Нижнем Новгороде из-за коронавируса в 2020 году: кто сможет получить и когда перечислятФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Средний размер выплат для врачей, согласно постановлению №484, составит 38 900 рублей.

- В апреле 453 врача были задействованы в преодолении инфекции. Средняя выплата, исходя из отработанного ими времени, составит 38 900 рублей. Минимальную сумму получит специалист ГКБ №3 - 300 рублей, так как он провел несколько минут у постели больного коронавирусом. Есть и специалисты, которые получат максимальные деньги – 80 000 рублей. Этих специалистов довольно много, - отметил глава регионального минздрава.

Дополнительные деньги за свою работу получит также средний и младший медперсонал, включая специалистов, оказывающих скорую и первичную медико-санитарную помощь пациентам с COVID-19.

Выплаты должны быть доведены до медицинских организаций и выплачены медикам до 15 мая. По словам министра здравоохранения Нижегородской области, на карточки медработников деньги поступят в ближайшие дни. Все надбавки будут свободны от уплаты НДФЛ.

Есть также категории специалистов, которые не указаны в двух федеральных постановлениях. Речь идет о водителях скорой помощи, уборщицах, работниках, обслуживающих кислородные станции и других специалистах. Для них ежемесячные выплаты выделят из бюджета Нижегородской области. Размер суммы будет зависеть от фактически отработанного времени.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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