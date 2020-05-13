Количество умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 13 мая 2020 года увеличилось до 35 человек

13 Май 2020 2020-05-13T10:59:04+03:00

В приволжской столице зафиксировано еще три новых летальных случая от COVID-19

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Количество умерших от коронавируса нижегородцев выросло до 35. По данным портала стопкоронавирус.рф, в регионе появились еще три жертвы этого смертельно опасного заболевания.

При этом накануне местные власти сообщили об одном нижегородце, который скончался в больнице. У погибшего инфекция осложнялась хроническими заболеваниями.

По словам замгубернатора Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова, сейчас регион находится на пике заболеваемости.

- Сейчас общий фонд коек в лечебных учреждениях занят на 76 %. Но мы уже начали разворачивать дополнительные койки. На сегодняшний день у нас достаточно резерва, в том числе и мест для размещения больных, которым требуются аппараты ИВЛ, - заверил чиновник.

Что касается общего количества заболевших коронавирусной инфекцией в Нижегородской области, то, по данным на 13 мая 2020, оно выросло до 5358 человек. Только за прошедшие сутки диагноз подтвердился еще у 271 нижегородца.

Напомним, несмотря на то, что в ряде российских регионов с 12 мая 2020 года начинается постепенное снятие ограничение, в Нижегородской области режим всеобщей самоизоляции решено продлить. В первую очередь, это обусловлено динамикой заболеваемости коронавирусом.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За последние сутки в РФ подтверждено 96 летальных случаев с коронавирусом. Больше всего жертв в Москве - 53. На втором месте находится Московская область - 7, а на третьем стоит Санкт-Петербург - 5.

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ИСТОЧНИК KP.RU