174 медработника заразились коронавирусом в Нижегородской области

174 медработника заражены коронавирусом в Нижегородской области. Такие данные привел во время онлайн-конференции заместитель губернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов 13 мая.

В число заболевших медработников входят не только врачи, но также младший и обслуживающий персонал. Все специалисты будут включены в федеральный регистр и получат страховые выплаты.

- Сейчас сформирована комиссия, председателем которой с 9 мая являюсь я, - сказал Давид Мелик-Гусейнов. – Эта комиссия будет рассматривать каждое конкретное дело, будут проводиться специализированные расследования. Когда фонд социального страхования будет готовить досье, мы по каждому досье будем собираться и оценивать правильность его составления, если будут вопросы, мы будем их задавать медицинским работникам.

Глава регионального минздрава также подчеркнул, что комиссия будет разбирать каждый случай не затем, чтобы кому-то не доплатить положенные деньги. Главное в этой работе – корректное оформление документов, чтобы исключить в дальнейшем претензии к руководству медучреждений. Давид Мелик-Гусейнов также сообщил, что будет лично курировать эту работу.