Поезд «Сапсан» Нижний Новгород – Санкт-Петербург временно отменяется

13 Май 2020 2020-05-13T15:40:25+03:00

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Курсирование скоростного поезда «Сапсан» №771/772 сообщением Санкт-Петербург – Москва – Нижний Новгород, а также поезда №757/758 Нижний Новгород – Москва – Санкт-Петербург снова временно приостановлено. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.

- Приостановка курсирования связана со снижением пассажиропотока из-за режима самоизоляции во время пандемии коронавируса, - пояснили в пресс-службе компании. – Как только ситуация улучшится, мы незамедлительно восстановим маршрутную сеть в полном объеме, а при необходимости и увеличим предложение.

Кстати, ранее курсирование «Сапсанов» уже было приостановлено на период с 13 апреля по 11 мая 2020 года. Однако, поскольку на данный момент ситуация с коронавирусом все еще остается сложной, было принято решение продлить отмену этих рейсов.

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ИСТОЧНИК KP.RU