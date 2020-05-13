Отменят ли ОГЭ в Нижнем Новгороде из-за коронавируса: ситуацию прокомментировал министр образования Сергей Злобин

Стало известно, отменят ли ОГЭ в Нижнем Новгороде из-за пандемии коронавируса и режима самоизоляции. Ситуацию с экзаменами прокомментировал в своем аккаунте в Instagram министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин.

- Было большое количество вопросом от детей и родителей по итоговой аттестации школьников. Только что закончилось ВКС, и я представляю вам предварительную информацию по итоговой аттестации. ОГЭ не будет, а сроки ЕГЭ для поступления в высшие учебные заведения будут перенесены, - сообщил Сергей Злобин.

Министр образования особо подчеркнул, что эти решения пока еще требуют нормативного закрепления на федеральном уровне, хотя общее понимание уже есть.

- Прошу отнестись к данной информации очень аккуратно. Могут быть корректировки по отдельным вопросам, - отметил Сергей Злобин.

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