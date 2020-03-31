Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 31 марта 2020 года: Введен всеобщий режим самоизоляции

Более пяти тысяч человек протестированы на коронавирусную инфекцию в Нижегородской области. У одиннадцати пациентов диагноз подтвердился, одного из них уже выписали. Сообщаем последние новости о распространении коронавируса в Нижнем Новгороде на утро 31 марта 2020 года.

После введения в Москве полной самоизоляции жителей из-за распространения коронавирусной инфекции, нижегородские власти призадумались и быстренько провели совещание. На нем обсуждался механизм введения на территории региона режима полной самоизоляции, как в столице. Однако уже через несколько часов после встречи было принято решение: в Нижегородской области вводится всеобщий режим самоизоляции.

Покинуть квартиру разрешается лишь в пяти случаях: если требуется неотложная медицинская помощь, имеется прямая угроза жизни и здоровью, нужно съездить на работу, сходить в ближайший продуктовый магазин, аптеку или банк, надо вынести мусор или погулять с собакой (не далее, чем в 100 метрах от дома, где проживаете).

Также стало известно, что в с распространением коронавируса в Нижегородской области увеличивается выпуск медицинского оборудования, в том числе кварцевых излучателей и бактерицидных излучателей. Также сейчас осваивается выпуск наркозно-дыхательных аппаратов.

А на базе лаборатории нижегородского центра по борьбе со СПИДом запустили дополнительные обследования анализов на коронавирусную инфекцию. Лаборатория будет работать в две смены.

Из-за коронавируса на особый режим работы переходит Управление ГИБДД Нижегородской области. Дело в том, что Госавтоинспекция хочет временно минимизировать личное общение с гражданами.

А вот работникам детских садов личного контакта со своими воспитанниками избежать не удастся. С 30 марта в дошкольных учреждениях региона начали работать дежурные группы. Если у родителей нет возможности оставить ребенка дома, они должны написать заявление в муниципальный орган управления образованием. Так ребенок получит возможность посещать дежурную группу.

Тем временем Госжилинспекция рекомендовала проводить дезинфекцию нижегородских подъездов не реже двух раз в день. Обращения нижегородцев по поводу уборки и ее качества принимает круглосуточная горячая линия.

Не сидят без дела и нижегородские полицейские. В Главке создана рабочая группа по предупреждению распространения коронавируса. Из-за нарушения режима самоизоляции (который пока носит рекомендательный характер) составлено 42 протокола.

КОНКРЕТНО

Что делать нижегородцам, посещавшим страны, где выявлен коронавирус?

• О своем возвращении в Россию нижегородцы должны сообщать на горячую линию ГБУЗ НО «Нижегородский территориальный центр медицины катастроф» по телефону 8 (831) 250-94-03.

• При этом необходимо указывать место пребывания за рубежом, дату заграничной поездки и свою контактную информацию.

• При проявлении первых респираторных симптомов нижегородцам, вернувшимся из-за границы, следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью, вызывая врача на дом и не посещая поликлиник или больниц.

• Нижегородцам рекомендуется оставаться дома в течение 14 дней со дня возвращения в Россию: не ходить на работу, на учебу и сократить выход в общественные места.

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