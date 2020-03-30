Не реже двух раз в день поручила проводить дезинфекцию подъездов Госжилинспекция Нижегородской области. Профилактику коронавирусной инфекции обсудили участники видеоконференции 30 марта, к которой присоединились более 100 управляющих компаний.

О том, как проводить профилактическую обработку подъездов рассказал руководитель Госжилинспекции Нижегородской области Игорь Сербул.

- В первую очередь, должна проводиться двукратная ежедневная уборка мест общего пользования, каждый час необходимо протирать дезинфицирующими средствами кнопки лифтов, дверные ручки, домофоны, выключатели и почтовые ящики. После каждого применения нужно проводить дезинфекцию и уборочного инвентаря. Также мы рекомендовали управляющим компаниям разместить на информационных стендах памятку по профилактике короновируса, разработанную Минздравом России, - сообщил Игорь Сербул.

Информацию о работе дежурно-диспетчерских служб, ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний разместят на сайте Госжилинспекции.

Обращения граждан по поводу уборки и ее качества также принимаются на круглосуточную горячую линию. Проконсультироваться можно по телефону: 430-79-19.

Госжилинспекция рекомендовала проводить дезинфекцию нижегородских подъездов не реже двух раз в день. ФОТО:Ассоциация домоуправляющих компаний

На совещании обсудили и подготовку к предстоящему месячнику по благоустройству, который должен проводиться с 5 апреля по 15 мая.

- В нынешних условиях уборка, конечно же, будет проходить иначе. Но мы не должны допустить ни переполнения контейнеров, ни навалов мусора рядом с жилыми домами, - подчеркнул глава ГЖИ.

Игорь Сербул также отметил, что борьба с несанкционированными свалками является одной из важнейших задач национального проекта «Экология».

Напомним, организовать подготовку к генеральной уборке региона поручил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Госжилинспекции следует усилить контроль за работой управляющих организаций, своевременностью реакции на обращения нижегородцев и качеством коммунальных услуг.

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