В Нижегородской области увеличили выпуск медицинского оборудования из-за коронавируса

В связи с распространением коронавируса в Нижегородской области увеличивается выпуск медицинского оборудования, в том числе кварцевых излучателей и бактерицидных излучателей. Также сейчас осваивается выпуск наркозно-дыхательных аппаратов.

- В Нижегородской области увеличивается производство медицинского оборудования и осваивается выпуск новых приборов, потребность в которых возросла в связи с риском распространения коронавирусной инфекции, - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – В частности, «Горьковский завод аппаратуры связи имени Попова» обеспечит региональные учреждения и предприятия кварцевыми излучателями, предназначенными для дезинфекции помещений, в том числе от коронавирусной инфекции.

Одновременно с этим Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина и завод имени Петровского выпустили опытные образцы бактерицидного рециркулятора.

- Мы договорились с главой Республики Мордовия Владимиром Волковым о возможности поставок бактерицидных ламп, необходимых для начала выпуска излучателей на Арзамасском приборостроительном заводе и Заводе имени Петровского, - отметил губернатор Глеб Никитин. – Завод имени Петровского тем временем организует сертификацию промышленных и бытовых рециркуляторов, предназначенных для борьбы с распространением коронавируса. Этим оборудованием планируется обеспечить учебные заведения Нижнего Новгорода.

И это далеко не единственная передовая технология завода имени Петровского – сейчас там заканчиваются разработки опытного образца наркозно-дыхательного аппарата. Вслед за этим начнутся его испытания и сертификация.

- Сейчас мы вместе с промышленными предприятиями прорабатываем возможность изготовления компонентов, которые требуются для выпуска аппаратов искусственной вентиляции легких, - рассказал глава региона. - В том числе мы намерены организовать поставку пластиковых деталей из Дзержинска, где действует мощный кластер нефтехимической промышленности.

Кроме того, в регионе значительно выросли объемы производства дезинфицирующих средств. В частности, дзержинское ООО «Лега» увеличит объем дезинфицирующих средств до 200 тонн в месяц. ООО «НПК «Астат» выпускает 10 тысяч литров в день дезинфицирующего средства, используемого в сфере медицинского обслуживания. В перспективе этот антисептик планируется поставлять и в розничные сети.

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