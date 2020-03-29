В Нижнем Новгороде начинается второй этап плана борьбы с распространением COVID

В двух больницах Нижнего Новгорода появились три пациента с подтвержденным коронавирусом. «Это ожидаемое событие, которое не стало сверхъестественным. Рано или поздно так должно было случиться», - написал на своей странице в Фейсбуке заместитель губернатора по социальной политике Давид Мелик-Гусейнов.

Как сообщил Давид Мелик-Гусейнов, пациенты уже проходили тесты на коронавирус, и первые результаты были отрицательными. Однако повторные тесты подтвердили COVID. На данный момент изолированы соседи по палатам и медики, которые работали с заболевшими.

В связи с этим в регионе запущен второй этап плана по борьбе с распространением коронавируса, сообщает Давид Мелик-Гусейнов. Так, в первое время всех заболевших направляли в инфекционную больницу, чтобы удобнее было поддерживать режим изоляции в одном месте. На данный момент идет подготовка к перепрофилированию некоторых больниц области под инфекционные стационары. В частности, имеющиеся на данный момент пациенты проходят выписку либо переводятся в другие медучреждения, новых пациентов не принимают. Организуют и несколько специальных стационаров по внебольничной пневмонии, с маломестным размещением. «В случае обнаружения пациента с пневмонией коронавируса, он из стационара по пневмонии переместится в COVID стационар», - подчеркнул замгубернатора.

Также Давид Мелик-Гусейнов подчеркнул, что работа идет на опережение – кислородных коек делают более необходимого, и «в несколько раз больше, чем в Италии».

Кроме того, все бессимптомные пациенты и пациенты, у которых симптомы выражены слабо, остаются на домашнем лечении и должны соблюдать режим самоизоляции. Напомним, вирус не передается через вентканалы и канализацию.

«Будут у нас тяжёлые пациенты? Будут. Будем мы бороться за каждого? Да, будем. Победим мы эту заразу? Обязательно победим», - подчеркнул заместитель губернатора Нижегородской области. И в очередной раз попросил отнестись к происходящему серьезно, но без паники. Лучшее, чем каждый из нас может помочь распространению вируса – остаться дома.

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