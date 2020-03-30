2020-03-30T17:06:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Комендантский час в Нижнем Новгороде: введут ли из-за коронавируса в городе?

В регионе прорабатывают механизмы введения полной самоизоляции жителей
Анастасия НАЗАРОВА
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Губернатор поручил скорее определить параметры ограничительных мер в Нижегородской области.Губернатор поручил скорее определить параметры ограничительных мер в Нижегородской области.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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После введения в Москве полной самоизоляции жителей из-за коронавируса, нижегородцы гадают, стоит ли ожидать аналогичных мер в нашем регионе. В частности, непонятно, введут в столице Приволжья комендантский час или нет. И вот 30 марта состоялось совещание, на котором обсуждался механизм введения на территории области режима полной самоизоляции.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, надо как можно скорее определить параметры ограничительных мер на нижегородской земле и способы контроля их выполнения. При этом, как уточнил чиновник, ориентироваться следует на рекомендации федеральных органов власти.

- Вместе с тем надо разъяснять гражданам, что означает режим самоизоляции. В любом случае будут работать продуктовые магазины и аптеки, действовать предприятия непрерывного цикла, - добавил Глеб Никитин.

Как пояснили в пресс-службе регионального правительства, в местных больницах появляются резервные койки, расширяется производство медицинского оборудования и изделий, организуется питание для медиков. Кроме того, вводится бесплатный проезд для врачей и волонтеров.

- Однако мировой опыт показывает: все предпринимаемые меры будут бесполезны без понимания, что сейчас главное - оставаться дома! - призывает губернатор Нижегородской области.

Ранее областные власти сообщили, что три новых случая заражения коронавирусом на нижегородской земле были выявлены в местных больницах. Причем первые результаты их анализов были отрицательными, но повторные тесты подтвердили наличие коронавирусной инфекции.

В связи с этим в регионе перешли ко второму этапу плана по борьбе с распространением коронавируса. Поначалу всех заболевших направляли во вторую инфекционную больницу, чтобы удобнее было поддерживать режим изоляции в одном месте. Но сейчас ведется подготовка к перепрофилированию некоторых больниц области под инфекционные стационары.

КСТАТИ

В кратчайшие сроки должно заработать мобильное приложение «Карта жителя Нижегородской области». Воспользоваться им смогут граждане, находящиеся в самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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