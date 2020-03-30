2020-03-30T21:40:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Всеобщий режим самоизоляции в Нижнем Новгороде 2020: До какого числа продлится и как будет действовать

Всеобщий режим самоизоляции независимо от возраста введен в Нижнем Новгороде с 30 марта. Рассказываем, до какого числа продлится и как будет действовать
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Всеобщий режим самоизоляции в Нижнем Новгороде 2020: До какого числа продлится и как будет действовать.Всеобщий режим самоизоляции в Нижнем Новгороде 2020: До какого числа продлится и как будет действовать.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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С 30 марта 2020 года на территории Нижнего Новгорода введен режим всеобщей самоизоляции независимо от возраста. Отныне перемещения возможны только до ближайших магазина или аптеки, а также для выгула домашних животных на расстоянии 100 метров и в случае необходимости получения экстренной медицинской помощи. Соответствующие изменения в указ «О введении режима повышенной готовности» от 13 марта 2020 года внес губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Для получения экстренной медицинской помощи свой дом можно покидать только в случае отсутствия показаний для вызова скорой помощи, - пояснил глава региона. - Если у вас поднялась температура, выходить строго запрещено, вызывайте врача на дом.

В том случае, если человек продолжает работать, то выходить на улицу можно только чтобы добраться от дома до работы.

- Нельзя гулять на детских площадках, в парках и даже просто по улицам, - отметил губернатор. - В общественных местах требуется соблюдать дистанцию в полтора метра от другого человека.

Сколько продлится режим всеобщей самоизоляции 2020 в Нижнем Новгороде, пока неизвестно. По предварительным данным, такой режим будет продолжаться вплоть до 5 апреля 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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