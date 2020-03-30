Нижегородский СПИД-центр начал тестировать на коронавирус

Дополнительные обследования анализов на коронавирусную инфекцию запустили на базе лаборатории нижегородского центра по борьбе со СПИДом. Об этом глава регионального минздрава Александр Смирнов написал в своем Инстаграме вечером 29 марта.

По словам чиновника, такие меры пришлось принять из-за роста количества больных с подозрением на коронавирус. Лаборатория будет работать в две смены.

- Сегодня проинспектировал организацию ее работы, пообщался с сотрудниками, поблагодарил их за ответственное отношение к работе, - добавил министр здравоохранения.

avsmirnov_mzno Глава нижегородского минздрава Александр Смирнов побывал в лаборатории СПИД-центра

Ранее сообщалось, что в регионе зафиксированы еще три случая заражения китайской заразой. Причем один случай завозной, а два других произошли уже на территории Нижегородской области. Степени тяжести пациентов легкая и средняя.

- Еще раз призываю всех соблюдать режим самоизоляции, ограничить свои перемещения и контакты даже с самыми близкими людьми. Нерабочая неделя - это не каникулы, а полная приостановка общественной жизни, - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Позже областные власти признались, что три новых случая заражения коронавирусной инфекцией на нижегородской земле были выявлены в местных больницах. Причем первые результаты их анализов были отрицательными, но повторные тесты подтвердили наличие коронавирусной инфекции.

В связи с этим в регионе перешли ко второму этапу плана по борьбе с распространением китайской заразы. Поначалу всех заболевших направляли во вторую инфекционную больницу, чтобы удобнее было поддерживать режим изоляции в одном месте. Но сейчас ведется подготовка к перепрофилированию некоторых больниц области под инфекционные стационары.

КОНКРЕТНО

Что делать нижегородцам, посещавшим страны, где выявлен коронавирус?

• О своем возвращении в Россию нижегородцы должны сообщать на горячую линию ГБУЗ НО «Нижегородский территориальный центр медицины катастроф» по телефону 8 (831) 250-94-03.

• При этом необходимо указывать место пребывания за рубежом, дату заграничной поездки и свою контактную информацию.

• При проявлении первых респираторных симптомов нижегородцам, вернувшимся из-за границы, следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью, вызывая врача на дом и не посещая поликлиник или больниц.

• Нижегородцам рекомендуется оставаться дома в течение 14 дней со дня возвращения в Россию: не ходить на работу, на учебу и сократить выход в общественные места.

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