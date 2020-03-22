Прилетел из-за границы - сидишь дома: Нижегородцам пригрозили штрафами и тюрьмой за нарушение карантина

Правоохранительные органы будут возбуждать уголовное дела в отношении нижегородцев, которые не соблюдают карантин после возвращения из-за границы. Как сообщил губернатор Глеб Никитин на своей странице в Инстаграм, действия нарушителей будут преследоваться по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» УК РФ.

Глава Нижегородской области напомнил, что ежедневно количество приезжающих из других стран растет.

- Нельзя, вернувшись из неблагополучных стран, нарушать принятые нормы поведения. Мы настоятельно рекомендовали самоизолироваться на дому. Знаем, что эти рекомендации многими не соблюдались. Сейчас от рекомендаций перейдём к более строгим мерам. В случае, если вас не застали дома наши врачи, которые обязаны брать тесты и осуществлять патронаж, информация о вашем отсутствии дома будет передана в правоохранительные органы, - пояснил Глеб Никитин.

Он добавил, что ситуация с коронавирусом на территории региона находится под контролем - на данный момент более двух с половиной тысяч человек находятся под надзором врачей. Все они или вернулись из-за рубежа, или контактировали с уже зараженными.

gsnikitin Глеб Никитин рассказал последние новости о коронавирусе в Нижегородской области

КОНКРЕТНО

Статья 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей, лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет, исправительные работы на срок до года или ограничение свободы на срок до года.

Если нарушения повлекут смерть человека, то это наказывается обязательными работами на срок до 480 часов, исправительными работами на срок от шести месяцев до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

ВАЖНО

Что делать нижегородцам, посещавшим страны, где выявлен коронавирус?

• О своем возвращении в Россию нижегородцы должны сообщать на горячую линию ГБУЗ НО «Нижегородский территориальный центр медицины катастроф» по телефону 8 (831) 250-94-03.

• При этом необходимо указывать место пребывания за рубежом, дату заграничной поездки и свою контактную информацию.

• При проявлении первых респираторных симптомов нижегородцам, вернувшимся из-за границы, следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью, вызывая врача на дом и не посещая поликлиник или больниц.

• Нижегородцам рекомендуется оставаться дома в течение 14 дней со дня возвращения в Россию: не ходить на работу, на учебу и сократить выход в общественные места

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