Управление ГИБДД Нижегородской области переходит на особый режим работы из-за коронавируса

Нижегородская Госавтоинспекция вводит дополнительные меры по минимизации личного общения с гражданами в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по региону.

Так, госуслуги по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений отныне будут осуществляться только по предварительной записи через портал госуслуг и ресурса «Электронное правительство».

Однако совсем личного контакта с автомобилистами сотрудникам ГИБДД избежать не удастся. Например, заявления на предоставление госуслуг лицам с ограниченными возможностями здоровья по-прежнему будут рассматриваться при личном приеме. Также встречи не миновать, если гражданам нужно срочно решить вопрос с регистрацией транспортных средств, зарегистрированных на ограниченный срок. Или если необходимо обменять национальные водительские удостоверения с истекшим либо истекающим сроком действия.

Добавим, что временно меры административного воздействия за нарушение сроков регистрации транспортных средств сотрудниками Госавтоинспекции не применяются.

Вдобавок ко всему в первой декаде апреля вводится мораторий на прием экзаменов на право управления транспортными средствами во всех регистрационно-экзаменационных подразделениях ГИБДД.

В пресс-службе также сообщили, что свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности и свидетельства по допуску транспортных средств к перевозке опасных грузов будут выдаваться по предварительной записи по телефону на сайте ГИБДД. При этом получить разрешение на внесение изменений в конструкцию транспортного средства можно, как и прежде, в электронном виде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нижегородский СПИД-центр начал тестировать на коронавирус

Подключить его к работе пришлось в связи с ростом количества больных с подозрением на инфекцию (подробности)

Прилетел из-за границы - сидишь дома: Нижегородцам пригрозили штрафами и тюрьмой за нарушение карантина

Все вернувшиеся из других стран должны самоизолироваться на две недели (подробности)

Все бассейны, фитнес-центры, аквапарки и кальянные закроются из-за коронавируса в Нижнем Новгороде с 24 марта

Частично ограничить обслуживание гостей придется ресторанам, кафе, столовым и барам (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.