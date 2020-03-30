Управление ГИБДД Нижегородской области переходит на особый режим работы из-за коронавируса
Нижегородская Госавтоинспекция вводит дополнительные меры по минимизации личного общения с гражданами в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по региону.
Так, госуслуги по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений отныне будут осуществляться только по предварительной записи через портал госуслуг и ресурса «Электронное правительство».
Однако совсем личного контакта с автомобилистами сотрудникам ГИБДД избежать не удастся. Например, заявления на предоставление госуслуг лицам с ограниченными возможностями здоровья по-прежнему будут рассматриваться при личном приеме. Также встречи не миновать, если гражданам нужно срочно решить вопрос с регистрацией транспортных средств, зарегистрированных на ограниченный срок. Или если необходимо обменять национальные водительские удостоверения с истекшим либо истекающим сроком действия.
Добавим, что временно меры административного воздействия за нарушение сроков регистрации транспортных средств сотрудниками Госавтоинспекции не применяются.
Вдобавок ко всему в первой декаде апреля вводится мораторий на прием экзаменов на право управления транспортными средствами во всех регистрационно-экзаменационных подразделениях ГИБДД.
В пресс-службе также сообщили, что свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности и свидетельства по допуску транспортных средств к перевозке опасных грузов будут выдаваться по предварительной записи по телефону на сайте ГИБДД. При этом получить разрешение на внесение изменений в конструкцию транспортного средства можно, как и прежде, в электронном виде.
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ИСТОЧНИК KP.RU