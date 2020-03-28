Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 28 марта 2020 года: Подтвердились еще три случая заболевания

Еще три случая заболевания коронавирусом зафиксированы в Нижегородской области. При этом, как рассказали в пресс-службе облправительства, один случай завозной, а два остальных - те, что произошли уже на территории региона. Степени тяжести заболевания пациентов оцениваются как легкая и средняя.

Губернатор Глеб Никитин признал: ситуация серьезная, поскольку подтверждены первые два случая заражения на нижегородской земле, а не завозные.

- Еще раз призываю всех соблюдать режим самоизоляции, ограничить свои перемещения и контакты даже с самыми близкими людьми. Нерабочая неделя - это не каникулы, а полная приостановка общественной жизни. Оставайтесь дома, не пользуйтесь по возможности общественным транспортом, не посещайте мест скопления людей. Самоизоляция - лучший способ борьбы с заболеванием! - настаивает глава региона.

К настоящему моменту в Нижегородской области выполнено свыше пяти тысяч проб на коронавирусную инфекцию. К работе подключаются региональные лаборатории.

Добавим, что в общей сложности в Нижегородской области зафиксировано 11 случаев заболевания коронавирусом. Причем первый пациент уже выздоровел и покинул инфекционную больницу.

КОНКРЕТНО

Что делать нижегородцам, посещавшим страны, где выявлен коронавирус?

• О своем возвращении в Россию нижегородцы должны сообщать на горячую линию ГБУЗ НО «Нижегородский территориальный центр медицины катастроф» по телефону 8 (831) 250-94-03.

• При этом необходимо указывать место пребывания за рубежом, дату заграничной поездки и свою контактную информацию.

• При проявлении первых респираторных симптомов нижегородцам, вернувшимся из-за границы, следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью, вызывая врача на дом и не посещая поликлиник или больниц.

• Нижегородцам рекомендуется оставаться дома в течение 14 дней со дня возвращения в Россию: не ходить на работу, на учебу и сократить выход в общественные места.

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