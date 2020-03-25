Новый случай заражения коронавирусом выявили в Нижегородской области

Уже восьмой случай заражения коронавирусом подтвердился в Нижегородской области. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, заболевший недавно приехал из Италии. В настоящее время пациент находится во второй инфекционной больнице областного центра.

- В регионе на 25 марта протестировано 4203 человека с подозрением на коронавирусную инфекцию. У восьми пациентов диагноз подтвердился. Однако одного заболевшего уже выписали, - рассказали в правительстве.

Напомним, все пациенты с китайским вирусом находятся в изолированных помещениях клинической больницы № 2. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Уже установлен круг общения заболевших.

Также в пресс-службе отметили, что на верификации находятся тесты еще пяти пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Ранее «Комсомолка» рассказывала про семью нижегородца, которую будут судить за нарушение карантина. Жена и отец заболевшего коронавирусом жителя Приокского района отказались от осмотра врачей и самоизоляции.

КОНКРЕТНО

Что делать нижегородцам, посещавшим страны, где выявлен коронавирус?

• О своем возвращении в Россию нижегородцы должны сообщать на горячую линию ГБУЗ НО «Нижегородский территориальный центр медицины катастроф» по телефону 8 (831) 250-94-03.

• При этом необходимо указывать место пребывания за рубежом, дату заграничной поездки и свою контактную информацию.

• При проявлении первых респираторных симптомов нижегородцам, вернувшимся из-за границы, следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью, вызывая врача на дом и не посещая поликлиник или больниц.

• Нижегородцам рекомендуется оставаться дома в течение 14 дней со дня возвращения в Россию: не ходить на работу, на учебу и сократить выход в общественные места.

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