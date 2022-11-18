Искали годами, но так и не нашли: Пять самых загадочных исчезновений детей в Нижегородской области

Считается, что 10% из всех пропавших, не находятся никогда. Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

Большинство историй о пропаже людей начинается одинаково: «Ушел из дома и не вернулся». Иногда обстоятельства могут меняться, но ясно одно – к поискам нужно приступать незамедлительно, ведь счёт может идти на часы и минуты. Особенно важно не терять бдительности при поиске детей. Обычно таких «потеряшек» удаётся найти в течение недели, но некоторым везёт меньше - они словно растворяются в воздухе, пропадают бесследно.

– Считается, что 10% из всех пропавших, не находятся никогда, – подчеркнул руководитель поисково-спасательного отряда «Волонтер» Сергей Шухрин.

Новости о пропавших появляются в нижегородских поисковых группах с печальной регулярностью. Но когда в ориентировке указано, что ребёнка ищут уже несколько лет, становится по-настоящему жутко. Родители и родственники ищут своих детей на протяжении десятилетий, мечтая когда-нибудь встретить уже не малышей и подростков, а взрослых людей.

– Надежда всегда остается. У нас известны случаи, когда через год женщина нашлась в приюте. Медсестра увидела ориентировку и нам позвонила. Ещё мы нашли мужчину, который пропал в Молдавии 12 лет назад, а мы его нашли здесь и вернули к жене. Разные бывают истории, но надежда должна оставаться, – поделился Сергей Шухрин.

Конечно же, активные поиски детей и взрослых, пропавших несколько лет назад, не проводят. Все силы брошены на то, чтобы отыскать тех, кто исчез недавно, однако это не значит, что про «потеряшек» с длинной историей совсем забывают. Во-первых, каждый год волонтеры обновляют и актуализируют ориентировки. Во-вторых, отрабатывают и проверяют поступающую информацию о том, что люди видели похожего человека. В-третьих, редко, но всё же волонтёры делают возрастную прогрессию и обрабатывают фотографии детей, которые уже выросли.

– Есть ещё один путь, но он уже для родственников, которые видели и лично знают потеряшек. Нужно пытаться искать по базам данных среди погибших, неопознанных и так далее, – уточнил Сергей Шухрин. – Сверка баз по больницам, моргам и полициям. Это длительная работа, когда надо просматривать фотографии и описания.

Саша Никонов, пропал 21 год назад

Больше двадцати лет среди пропавших значится Александр Никонов, который в трёхлетнем возрасте пропал с пляжа на левом берегу Оки в Павлово. Сейчас «потеряшке» может быть уже 24 года.

Примерно так Саша должен выглядеть сейчас. Фото: СОЦСЕТИ

В тот злополучный день Саша вместе со своей сестрёнкой и мамой Натальей Сониной отдыхали на пляже. Пробыли там полтора часа и уже собирались домой, когда малышка захотела ещё раз искупаться. Мальчик пошёл вместе с ними и был рядом, но в какой-то момент просто бесследно пропал. Тогда отрабатывались несколько возможных версий произошедшего: мальчик утонул, либо его украли цыгане. Ни одна из этих теорий тогда не подтвердилась, однако дело о «Похищении» сменили на «Убийство».

В настоящее время расследование этого дела продолжается, несмотря на то, что зацепки найти довольно трудно.

Лиза Тишкина, пропала 13 лет назад

В 2009 году в последний раз свою кровинушку видела Дина Горшкова из Сарова. В субботний день, 7 марта, 10-летняя Лиза Тишкина рано утром ушла в школу и домой больше не вернулась. В тот день девочка после уроков посмотрела со своими друзьями праздничный концерт к Международному женскому дню, а потом направилась домой. Правда, так там и не появилась.

Естественно, когда дочка не вернулась из школы, её мать забила тревогу и пошла искать ребёнка. Женщина прошла по тому пути, которым могла возвращаться Лиза, но девочки словно след простыл. В первые сутки поисков удалось выяснить, что незадолго до исчезновения два одноклассника Лизы видели её в районе стадиона «Авангард», который находится прямо рядом со школой. Поиски продолжались: прошла неделя, месяц, а вскоре и годы, но мать не теряла надежды.

Возрастные прогрессии Лизы Тишкиной. Фото: страница Дины Горшковой в соцсети

Трижды в Сарове осушали местную реку Сатис, в которой, как полагали сыщики, могла утонуть Лиза. Однако ни тела, ни каких-либо ее вещей найдено не было. Вскоре уголовное дело о пропаже Лизы было переквалифицировано в дело об убийстве.

В 2017 году в застоявшемся деле произошёл резонанс – в социальных сетях появились фотографии девушки, похожей на повзрослевшую Лизу. Однако вспыхнувшая надежда вскоре вновь угасла, ведь на программе «Пусть говорят» ДНК тест показал, что вероятность родства между незнакомкой и Диной Горшковой составляет 0%.

Мама девочки до сих пор верит, что однажды узнает, что же случилось с её маленькой дочкой.

– Следующий год, год Кота-кролика, это мой год, уже второй мой год без Лизы. Но надеюсь, может быть, он наконец-то принесёт хоть какую новость о Лизе, – недавно написала в социальных сетях женщина.

13-летняя Маша Ложкарёва, пропала четыре года назад

При загадочных обстоятельствах в садовом товариществе «Борок» в Кстовском районе летом 2018 года пропала 13-летняя Маша Ложкарева. Вечером девочка прихватила с собой телефон и решила прокатиться на велосипеде, но домой так и не вернулась.

Волонтеры и полиция тогда обыскали всё округу, но никаких следов не нашли. Поиски продолжались и осенью, когда уже нет зелени и можно заметить то, что спрятано летом. Однако девочка так и не была найдена, а её родители решили записать для своего ребёнка видео, призывая её вернуться домой.

Тело девочки так и не нашли. Фото: СОЦСЕТИ

С момента пропажи Лизы прошло уже четыре года, но опускать руки в её поисках волонтёры не собираются, даже если следствие признало её мёртвой, а убийцу посадили на 19 лет в колонию строгого режима.

– Есть отдельные истории, с той же самой Машей Ложкарёвой, когда до сих пор каждый год мы выезжаем и проводим поисковые мероприятия. Прочёсываем новые районы, косим камыш, с металлодетекторами и собаками ищем. Но это единичные истории, они не традиционны. Для следственного комитета дело уже закрыто, преступник найден, осужден и они дальше уже не ищут. Это у нас, когда хватает ресурсов и времени, мы этим занимаемся, – пояснил Сергей Шухрин.

Маша Люлина, пропала четыре года назад

В конце августа 2018 года также пропала девятилетняя Маша Люлина. Девочка играла во дворе в нескольких метрах от дома на улице Комсомольской в Богородске. За Машей из окна наблюдала бабушка. Женщина заметила, как внучка завернула за мусорный контейнер и не вышла из-за него. Бабушка стала искать ребенка, но Маша исчезла практически на ровном месте. Больше девочку не видели.

Пропавшая Маша Люлина.

Уже четыре года родные девочки, правоохранители и волонтёры гадают, куда могла исчезнуть маленькая девочка буквально за несколько секунд.

Миша Горбачев, пропал полгода назад

После майских праздников в 2022 году в Нижнем Новгороде забили тревогу родные 15-летнего Миши Горбачёва. Подросток ушел из своего дома на проспекте Ленина и исчез. И хотя следователями было возбуждено уголовное дело по статье: «Убийство», поиски Миши продолжаются. У близких ещё теплится надежда, что мальчик просто взбунтовался и сбежал, и, может, скоро он вернётся домой, где его ждут.

12 мая парень вышел из дома и исчез. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Внешность у подростка запоминающаяся: длинные крашеные волосы, рост почти 180 сантиметров, а на правой ноге есть яркое тату с изображением демона Кальцифера из мультфильма известного режиссера-аниматора Хаяо Миядзаки.

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