Отец пропавшей 13-летней Маши Ложкаревой: «Мы надеемся, что это просто детская шалость»

СЕГОДНЯ 16:00 2018-08-07T17:08:12+03:00

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Поиски пропавшей 1 августа 13-летней Маши Ложкаревой продолжаются. Волонтеры, добровольцы, полиция, военные, сотрудники МЧС – все трудятся, не покладая рук и днем, и ночью. Журналисты «Комсомольской правды» - Нижний Новгород» тоже решили принять участие в поисках в качестве добровольцев.

В штаб мы приехали уже после обеда. Вокруг стояло множество автомобилей, в том числе и автомобили МЧС, полиции, Следственного комитета. Кто-то ловил рыбу, кто-то разжигал костер, две девушки чистили картошку.

- Здравствуйте, вам нужно зарегистрироваться, - окликнула нас девушка в футболке ПСО «Волонтер». – Если вы хотите пойти на поиски, я обязательно должна записать ваши имя, фамилию, телефон и номер машины, если вы приехали на машине.

Наш отряд с позывным "Лиса 9"Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Ждать пришлось недолго. Новый отряд быстро собрался. Нас было 14 человек. В основном женщин от 20 до 30 лет. Командир Лиса 9 (только позывные, никаких имен во время поисков) провел инструктаж по использованию рации. И мы двинулись в путь. До нашего квадрата пришлось добираться на машине, а потом пробираться по зарослям мимо заброшенного здания, внизу которого стояла зеленая вонючая вода.

- Смотрите под ноги, здесь много заброшенных колодцев, - крикнул командир.

И в один из них наш фотограф чуть не провалился – чудом заметил его краешек среди кучи сухих веток и зарослей.

Выстроившись в шеренгу на расстоянии примерно пяти метров мы пошли вперед – идти надо, не разбирая дороги по всем зарослям. Под ногами хрустели сухие ветки, я постоянно спотыкалась о запутавшиеся кусты и то и дело снимала с лица паутину.

Командир объясняет, как нужно прочесывать лесФото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Все, стоп! – раздался в рации голос командира. – Выстроились все в одну линию на расстоянии пяти метров.

Тут я поняла, что мы все сильно отклонились от курса и начали сбиваться в кучу, а кто-то, наоборот, далеко ушел от группы.

- По порядку рассчитайсь! – громыхнула рация.

- Лиса 9, первый!

- Второй!

Я была 14-й.

- Все видят своего соседа?

- Да! – как эхо пронеслось в рации.

И все двинулись дальше. Мы то и дело останавливались, отмахиваясь от комаров, и освобождая себе путь сквозь заросли крапивы и нависающие ветки.

- Нам повезло, здесь нет борщевика, - попытался кто-то подбодрить.

Сильной жары не было, но было очень душно, жажда мучила ужасно. Прочес леса продолжался примерно полтора часа. Говорят, что это один из самых коротких выходов. Но даже за это время все устали. Казалось, что все это время ты не шел, а бежал изо всех сил.

Заброшенный колодец, в который можно провалиться, если не смотреть под ногиФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Наш отряд ничего не нашел. Однако те, кто ходит на такие прочесы каждый день говорят, что находки есть постоянно: кто-то что-то находит нужного цвета, присылает фотографию в специальной группе. Но ничего, что принадлежало бы Маше до сих пор не найдено.

Вернувшись в штаб, нас ждал теплый прием девушек, которые суетились возле импровизированной кухни, где постоянно что-то чистят, режут, варят.

- Вас покормить? Может, чай или кофе? – спрашивала у каждого девушка в розовой футболке.

- Здесь очень вкусно кормят, - улыбнулся молодой человек в камуфляжных штанах, уплетая рагу из пластиковой тарелки.

Причем кормят здесь не только волонтеров и добровольцев, но и военных, полицейских, сотрудников МЧС и следователей. Всю еду, воду, средства для розжига, дрова привозят добровольцы.

- Есть те, кто не может уйти с работы, а помочь хочет, они просто привозят еду, батарейки, перчатки –все, что может понадобиться.

Импровизированная кухня в штабе волонтеровФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Мы пробыли в штабе до вечера. Добровольцы потихоньку начали разъезжаться по домам – на ночные поиски допускаются только опытные люди, которые умеют обращаться с оборудованием и которые в случае чего смогут позаботиться о себе в лесу. Машины есть далеко не у всех. Многие добираются на попутках, а потом так же ищут тех, кто сможет подбросить обратно до Нижнего Новгорода. Но жизнь в штабе все так же кипела: картограф просматривал треки – путь, по которому прошли поисковые группы, и составлял список мест, где добровольцы еще не прошли. Волонтеры уже начали обговаривать ночные поиски, а на кухне все так же готовилась еда.

Картограф отмечает на карте пройденный путьФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Детская шалость

«Комсомолка» поговорила с отцом Маши Ложкаревой Владимиром, который не пропускает ни одного поиска, и, кажется, вообще не спит и не ест.

- Мне постоянно показывают какие-то вещи, что-то уточняют про Машу, но до сих пор не найдено ничего, что принадлежало бы Маше. На данный момент нет никаких следов ее пребывания, хотя существуют свидетельские показания, что в 8 часов вечера видели ее возвращающейся домой, - рассказал Владимир. - Обычно она каталась в километре от дома, на ровном участке между садами и трассой М7. Она не любила ездить по проезжей части, каталась в основном по поселку, по краю поля. Это открытая местность. И никто ничего не видел. Я хватился ее через полтора часа, понял, что телефон не доступен, вышел туда, где она каталась. Машины шли каждые 50 метров. Всем все видно. А она исчезла.

Мы проводим расклейку ориентировок здесь и везде в радиусе 50 километров, рассылаем ориентировки во многие города. Мы установили большой баннер 1,5х1,5 метра на трассе М7, в месте где часто собирается пробка. Но что очень странно, здесь постоянно срывают расклеенные ориентировки. А вед это не город, где у дворников есть указания срывать все объявления.

С одной стороны, чем дальше - тем хуже. Но с другой… в социальных сетях мы оставили для нее информацию, записали обращение. Если она имеет возможность читать, мы хотим, чтобы она увидела ее. Хочется верить, что она решила спрятаться, а теперь из-за всей этой шумихи боится появиться. Но мы хотим, чтобы она отозвалась, никаких последствий не будет. Самое главное, это жизнь человека. Возможно, виноваты социальные сети, сейчас очень много групп, коорые призывают к суициду или игры, например, "Спрячься на 72 часа". Два года назад Маша состяла в группе "Синий кит", но она там была недолго и сама ушла, поняв к чему это все ведет. Она сама потом мне в этом призналась.

Отец пропавшей 13-летней Маши ЛожкаревойФото: Роман ИГНАТЬЕВ

…Как рассказал Владимир, Маша часто каталась на велосипеде. В понедельник, 30 июля, все ее подружки уехали в город, и Маше было скучно, а потому она несколько раз в день ходила кататься на велосипеде. Ничего необычного в ее поведении не было: помогала на огороде, смотрела телевизор, писала что-то в тетради.

В тот злополучный день в саду был не только отец, но и его вторая жена, а также двое младших братьев. Хватились Машу через полтора часа, после того, как она ушла. Отец девочки вышел искать ее сам, а потом обратился в полицию. По словам Владимира, полицейские сразу же начали смотреть записи с камер видеонаблюдения. Но там Маши не было.

- До этого мы считали, что здесь очень спокойное место, в садовом товариществе даже краж никогда не было, мы живем с открытыми дверьми, - недоумевает Владимир.

Кинолог, который участвовал в поисках Марии ЛожкаревойФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Вознаграждение

Объявлено вознаграждение в размере 500 тысяч рублей тому, кто укажет точное местоположение Маши Ложкаревой.

- Вознаграждение не имеет никакого отношения к мне, - отрезал Владимир. - Меня спросили: «Как вы к этому относитесь?» Я сказал однозначно: «Ничего, что делается за деньги, к хорошему не приводит».

По словам волонтеров, деньг готовы собрать коллеги Владимира Ложкарева и некоторые из добровольцев.

Ориентировки пропавшей 13-летней Маши ЛожкаревойФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Надежда все же есть!

- Район поиска сейчас составляет где-то 25х30 километров, это примерно площадь в 500 – 600 квадратных километров. По нашей волонтерской методике, мы считаем, что проведена разведка. И мы будем еще будем прочесывать эти места. Отрабатываются все свидетельства, все показания жителей, но на сегодняшний день нет ни одного стопроцентного совпадения.

- В нашей практике были примеры, что мы находили живых людей после нескольких дней поиска, - рассказал «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» руководитель ПСО «Волонтер НН» Сергей Шухрин. - Ребенок трех – четырех лет погибает на шестой - седьмой день от обезвоживания. Четыре-пять дней для 13-летнего ребенка вполне допустимо. Даже если она лежит со сломанной ногой в болоте и ее никто не слышит.

Слухи

Официальной информации сейчас нет никакой. Никто никаких версий не высказывает. Однако свои домыслы есть у многих. «Комсомолка» прислушалась к разговорам в штабе. И оказалась, что многие склоняются к тому, что Маши в лесу нет, что ее увезли. Дело в том, что во время поисков обычно находят хоть какие-то вещи пропавшего. Здесь нет ничего. Одна из пессимистичных звучит так: сбила машина, водитель испугался, забрал Машу с велосипедом и вывез куда-то, где бросил в речку.

Важно!

Волонтеры обращаются ко всем водителям, кто проезжал по трассеМ7 в Кстовском районе с 1 по 3 августа, - сохраните записи видеорегистраторов. На них могут оказаться важные детали! И передайте в полицию или волонтерам.

Волонтер Сергей Шухрин: "Все, кто был в Кстовском районе с 1 по 3 августа, отсмотрите записи видеорегистраторов!" 00:00 00:00

Также они обращаются к местным жителям и всем, у кого есть сады неподалеку: обратите внимание, может быть, у вас пропали или появились какие-то вещи, возможно, произошло что-то необычное. Обо всем волонтеры просят сообщить в полицию или поисковому отряду. Также обратите внимание, может быть, у соседей или детей неожиданно появился телефон или красный велосипед. Возможно, кто-то нашел ее велосипед или телефон Маши.

Цифры

Каждый день на поиски Марии Ложкаревой приезжает около 200 человек военных и сотрудников спецслужб. Кроме того, в выходные помогают около 100 добровольцев, в рабочие дни их меньше – примерно 30 человек.