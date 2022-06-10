15-летнего подростка в джемпере «Симпсоны» и с приметной татуировкой уже месяц ищут в Нижнем Новгороде

12 мая парень вышел из дома и исчез. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Почти месяц продолжаются поиски пропавшего в Нижнем Новгороде 15-летнего Миши Горбачева. 12 мая подросток ушел из своего дома на проспекте Ленина и исчез. В тот же день были начаты поисковые мероприятия, но найти подростка так и не удалось. В поисках участвуют волонтеры, полиция и следователи.

- Следователями СО по Ленинскому району города расследуется уголовное дело по факту безвестного исчезновения 15-летнего подростка по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 105 УК РФ (убийство), - сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

К слову, одет был подросток очень приметно — в красную куртку, джемпер с «Симпсонами», желтую футболку, темно-синие джинсы и модные кроссовки с белой подошвой.

Парень стройный, ростом 177 сантиметров, у него длинные черные крашеные волосы. На правой ноге запоминающаяся цветная татуировка с демоном Кальцифером из мультфильма известного режиссера-аниматора Хаяо Миядзаки.

На ноге у молодого человека приметная татуировка. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Словом, внешность запоминающаяся. Также совершенно очевидно, что юноша увлекается мультипликацией и мог появиться в одном из тематических магазинов. И все же за столько времени нет никакой информации о его местонахождении.

В связи с этим следователи СК обращаются к нижегородцам с просьбой оказать содействие в поисках пропавшего тинейджера. Всех, кто обладает какой-либо информацией о подростке, просят сообщать по телефону 8 (831) 250-97-03.