Волонтеры рассказали, как ведутся поиски Маши Люлиной, пропавшей в Богородске 4 года назад Фото: Юлия ИСАЕВА

Поиски Маши Люлиной, пропавшей четыре года назад в Богородске, перестали вестись в активном режиме, однако это не значит, что они полностью завершены. Об этом «КП – Нижний Новгород» рассказал руководитель поисково-спасательного отряда «Волонтер» Сергей Шухрин.

– Поиски не могут продолжаться бесконечно. Если все территории были проверены и нет эмоциональной поддержки, люди перестают выезжать и повторно проходить по местам поисков. Но Следственный Комитет продолжает заниматься этим делом. Они опрашивают население и, если появляется новая версия, мы выезжаем на место, – рассказал Сергей Шухрин.

Однако, по словам Сергея Шухрина, в этом году по пропаже Маши Люлиной не было каких-либо просьб от Следственного Комитета. Волонтеры не прекратили поиски, но в данный момент никто на них не выезжает и мероприятий также не проводится.

Напомним, девятилетняя Маша Люлина пропала в Богородске 20 августа 2018 года. Девочка играла во дворе в нескольких метрах от дома на улице Комсомольской. За Машей из окна наблюдала бабушка. Женщина заметила, как внучка завернула за мусорный контейнер и не вышла из-за него. Бабушка стала искать ребенка, но Маша исчезла практически на ровном месте. Больше девочку не видели.

По факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», расследование которого длится до сих пор. В 2021 году на причастность к исчезновению Маши Люлиной проверяли 29-летнего жителя Богородска Алексея М., который также подозревался в убийстве Наталии Еруслановой, совершенном летом 2020 года. Но связь между этими происшествиями так и не была установлена.

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