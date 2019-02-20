Мать пропавшей 9-летней Маши Люлиной: «Уже полгода мы живем только надеждой»

То летнее утро 20 августа выдалось по-настоящему жарким. 9-летняя Машенька Люлина проснулась, оделась и вприпрыжку побежала к любимой бабушке, что живет через три дома от родительского. Там девочка позавтракала и отправилась поиграть на детскую площадку. Бабушка, которая наблюдала за Машей у окна, видела, как она добежала до мусорного контейнера, начала обходить его, а вот обратно уже не вернулась…

С того ужасного дня прошло уже полгода, а родные Машеньки, волонтеры и правоохранители до сих пор не обнаружили ни одной зацепки. Куда могла исчезнуть маленькая девочка на городской улице буквально за несколько секунд?

Десятки километров поисков

Через пару часов после того, как Маша пропала, ее фотографии разлетелись по всем соцсетям, а ориентировками с приметами были обклеены все улицы Богородска.

Волонтеры развернули большой штаб рядом с ФОКом и отправляли группы людей на прочес территорий. Проверяли все: болота, колодцы, подвалы, леса, дома и дачи. Однако Маша как в воду канула.

- У меня были сомнения по колодцам, потому что рядом с Богородском есть поля с открытыми колодцами, куда запросто могла упасть маленькая девочка. Гаражные массивы тоже оказались сложным участком, пришлось выкашивать всю территорию, чтобы осмотреть каждый сантиметр, - вспоминает руководитель поисково-спасательного отряда «Волонтер» Сергей Шухрин.

Волонтеры разворачивали в Богородске штабФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Богородск и территория вокруг были тщательно осмотрены не один раз. В первые несколько дней желающих принять участие в поисках Маши было много, но через пару недель энтузиазм спал.

- Сейчас мы не ведем поиски Маши Люлиной. Многие объекты нереально осматривать зимой. Мероприятия возобновятся, только если нам позвонят следователи или полиция с конкретными заявлениями от свидетелей, которые что-то видели. Мы всегда надеемся до последнего, что человек будет найден живым, и готовы сделать все, что в наших силах!- добавил Шухрин.

"Комсомолка" тоже принимала участие в поисках МашенькиФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Более ста томов уголовного дела и тысяча опрошенных

Уголовное дело по статье «Убийство», которое было возбуждено по факту исчезновения Маши, разрослось уже на сто томов. Следователи опросили более тысячи человек, провели порядка 20 обысков и 30 судебных экспертиз. Но, к сожалению, все тщетно – никаких следов пропавшей девочки.

- На сегодняшний день нам удалось установить место, где в последний раз видели Машу Люлину, – около тех мусорных баков за домом. Остальные обстоятельства и причины ее исчезновения пока еще выясняются, - рассказал «Комсомольской правде - Нижний Новгород» следователь первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК по Нижегородской области Александр Бусаров.

Кроме того, за эти полгода были задержаны несколько человек, которые проверялись на причастность к исчезновению Маши.

- Это были жители Богородска, которые вызывали подозрения своим неадекватным поведением, выделялись из общей массы людей. Мы проводили с ними следственные действия, однако причастность ни одного из них так и не подтвердилась, - подчеркнули в следственном комитете.

Были и свидетели, но все их показания ограничивались лишь информацией о том, где они видели Машу. Никаких сообщений о том, что девочку видели с кем-то посторонним, в правоохранительные органы не поступало.

Миллион молитв и слез

Пока следователи занимаются поисками, семья Маши верит в чудо и надеется на встречу со своей кровиночкой.

- Верните нам ее! Это единственное, что хочется сказать, - обращается Вероника Люлина к потенциальным похитителям своей дочери.

Мама Маши ЛюлинойФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Бабушка, которая последняя видела Машу 20 августа, постоянно ходит в церковь и молится о возвращении любимой внучки.

- Мы очень скучаем, постоянно говорим о Машеньке. Надеемся на лучшее. Только надеждой и живем все эти полгода, - дрожащим голосом говорит Вероника.

Она даже боится предположить, куда могла исчезнуть ее малышка. А вот правоохранители уже предположили, что могло произойти в то таинственное утро 20 августа.

Две основные версии

И следователи, и волонтеры в один голос твердят, что Маша не могла потеряться сама. Ведь у нее инвалидность и проблемы с речью. Никогда до того злополучного дня она не исчезла и даже не сворачивала с тропинки, ведущей к бабушкиному дому.

Детская площадка, на которой в последний раз видели МашуФото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Да, версия, что девочка могла потеряться и уйти сама, отрабатывалась. Но она не нашла доказательств. Маша ходила только от бабушки до родителей одной и той же дорогой, не разговаривала с посторонними, даже мало общалась со сверстниками ввиду состояния здоровья, - объяснил следователь.

Основная версия на сегодняшний день - преступление.

- Злоумышленник мог находиться в месте исчезновения девочки или оказаться там случайно и увезти ее в неизвестном направлении. Мы сейчас активно проводим допросы, проверяем жителей Богородска, - добавил Бусаров.

По мнению Сергея Шухрина, также есть вероятность, что произошел несчастный случай.

- Маша могла куда-нибудь залезть, и в ходе поисков ее просто не нашли. Но все-таки многие склоняются к похищению. Ее могли просто посадить в машину. Не знаю, с какими намерениями можно было увезти маленькую беззащитную девочку, - рассудил руководитель ПСО «Волонтер».

Расследование пропажи маши Люлиной продолжается.

Сотни человек приезжали в Богородск на поиски МашиФото: Роман ИГНАТЬЕВ

ВАЖНО

Приметы пропавшей в Богородске 9-летней Маши Люлиной: телосложение худощавое, рост 130 см, волосы светло русые, глаза голубые.

В день исчезновения она была одета в розовую футболку, сиреневую кепку, сиреневые трико, розовые кроссовки.

Особые приметы: сутулится. У девочки есть инвалидность – она плохо разговаривает.

Если вы знаете что-либо о местонахождении Маши, пожалуйста, обязательно позвоните в полицию по номеру 102 или волонтерам: 8-831-291-51-51. За достоверную информацию объявлено вознаграждение!

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