"Напал на обочине": Убийца 13-летней Маши Ложкаревой получил 19 лет колонии строгого режима

Убийца 13-летней Маши Ложкаревой получил 19 лет колонии строгого режима. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Нижегородской области вынесли приговор по одному из самых громких судебных процессов последнего времени – подозреваемого в убийстве 13-летней Маши Ложкаревой признали виновным. Решением суда он приговорен к 19 годам в колонии строгого режима, девять из них он проведет в тюрьме.

Напомним, Маша Ложкарева пропала 1 августа 2018 года в районе СНТ «Борок» в Кстовском районе. Вечером девочка пошла кататься на велосипеде и больше не вернулась. Уже на следующий день подростка бросились искать волонтеры – на место ее исчезновения съехались сотни людей, был прочесан весь близлежащий лес, осмотрены все водоемы и заброшенные сооружения... Но, несмотря на все усилия, не удалось обнаружить ни одной зацепки. Маша словно испарилась. Поиски ребенка продолжались в течение нескольких лет, были проведены сотни генетических экспертиз, но девочку так и не смогли отыскать.

Поисковики прочесали сотни километров. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Наконец, летом прошлого года следователи сообщили, что у них появился подозреваемый в этом деле. Им оказался44-летний рецидивист, освободившийся из колонии всего за полтора месяца до исчезновения девочки.

- По версии следствия, вечером 1 августа 2018 года возле деревни Борок Кстовского района он напал на 13-летнюю девочку, проезжавшую по обочине дороги на велосипеде, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – Силой он затащил ее в безлюдное место, а затем задушил. После этого он спрятал тело в неустановленном месте на территории Кстовского района и скрылся с места преступления.

Тело девочки так и не нашли. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Несмотря на то, что тело девочки так и не было найдено, суд поддержал версию следствия. В основу доказательной базы легли сведения о телефонных соединениях, показания свидетелей, оценки экспертов, протоколы осмотров места преступления. Немаловажным оказался и тот факт, что убийство Маши Ложкаревой оказалось похожим на его предыдущие преступления.

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