«Возвращение сына мне предсказал святой старец»: Нижегородка узнала, что ее похищенного 20 лет назад сына продали за несколько тысяч долларов

Странного вида цыган, огромная собака-боксер и поднимающийся по косогору ее трехлетний сын Сашенька – единственное, что помнила Наталья Сонина о 15 июня 1998 года. Между тем этот день разделил ее судьбу на «до» и «после», став главной жизненной трагедией.

- Вы подверглись мгновенному гипнозу – вам начисто стерли память, - скажет ей позднее шаман и с помощью таинственного ритуала выведет ее из загадочного забытья. Только тогда женщина в мельчайших подробностях вспомнит, кто и зачем похитил ее сына.

«Помог прозорливый старец»

Первые часы после похищения Саши превратились для Натальи в один беспросветный мрак: десятки перепуганных свидетелей, съехавшаяся со всех концов города полиция, толпы сочувствующих утешителей. Один только супруг Николай демонстрировал поистине стоическое спокойствие.

- Его будто подменили в тот вечер, - вспоминает Наталья. – Как-то раз он меня чуть не убил из-за разбитой фары, а после исчезновения сына, о рождении которого он умолял на протяжении шести лет, глазом не моргнул. Больше того – уже через три дня он мне заявил: «Надо жить полноценной жизнью. Мы еще молодые – скоро еще родим». Только потом поняла, что все это время он знал, где Саша!

С детства Саша любил машинки.

Самой Наталье до полноценной жизни было далеко: она перестала нормально спать по ночам, перестала нормально есть. Первая мысль, с которой она просыпалась утром и с которой засыпала вечером – где мой сын? Так продолжалось на протяжении двух месяцев, и неизвестно, сколько бы еще продлилось, если бы в ее жизни не произошло настоящее чудо.

- Как-то в августе я стояла возле своей машины, как вдруг ко мне подошла соседка и попросила отвезти ее в Автодеево – ей надо было доставить туда отреставрированную икону, - вспоминает Наталья. – Я в то время знать не знала, что это такое – честно скажу, я тогда вообще ни в черта, ни в бога не верила. Но все-таки согласилась ее отвезти.

По дороге соседка, наслышанная о произошедшем с Натальей несчастье, постаралась привести ее к вере. Разговор, как водится, начала издалека.

- Сейчас-то мы едем в Автодеево – там есть Свято-Никольский скит Дивеевского монастыря. Очень уж люди там набожные! Ежели кому помолиться надо или свечку за здравие поставить – так лучше места не найдешь, - намекала старушка, бережно придерживая старинную икону. – А в Санаксарах и вовсе есть старец прозорливый – говорят, он все видит и на этом свете, и на том. За советом к нему люди со всей страны едут – съездила бы и ты!

Саша всегда был неразлучен с сестрой Дианой и любимой собакой Бесси.Фото: СОЦСЕТИ

«Найдешь его и окрестишь»

К тому времени Наталья в поисках хоть какой-то информации о сыне обежала не одну сотню гадалок, шаманов и экстрасенсов всех мастей. Все они многозначительным взглядом всматривались в фотографию Сашеньки и таинственным голосом изрекали: «Жиииив, ищите». После чего озвучивали сумму, которую женщина должна им заплатить за предсказание. Пополнять этот список еще и святым старцем у Натальи не было никакого желания.

-Но когда я приехала в монастырь, там только и разговоров было, что об отце Иерониме, - делится женщина. – И монахи, и прихожане перешептывались о таинственном старце и иначе как святым его не называли. Когда соседка заговорила о моей беде с настоятельницей, даже та сразу отправила меня за советом к Иерониму. Сопровождать меня вызвались две монахини – и слава Богу, без них я бы на прием к старцу никогда бы не попала.

Еще на подъезде к монастырю в Санаксарах Наталья заметила настоящее столпотворение: длиннющая очередь из автобусов, толпы верующих бабушек, заплаканные женщины. Все они мечтали увидеть диковинного старца и спросить его о своей беде. К счастью, Наталью к Иерониму монахини провели окольными путями. А то стоять бы ей там не один день!

- Сын у тебя пропал – крошка совсем, - едва увидев женщину, изрек старец. – Извелась ты по нему вся, глаза проплакала. Да только зря горюешь – живой он. Найдешь ты его и окрестишь, он ведь у тебя некрещеный. А все враги твои понесут наказание. Не забывай только молиться и верить!

Теперь Наталья то и дело бывает в православных храмах.

Эти слова будто бы заново вдохнули в нее жизнь. Один за другим все пазлы этой жуткой истории стали складываться для нее в единую картинку: странное поведение мужа, невесть откуда взявшийся новый автобус, преследующий их в течение недели цыган.

- Вернувшись из храма, я пристала к мужу с расспросами, - рассказывает Наталья. – Тогда-то он и рассказал, что новехонький автобус ему помогли достать криминальные авторитеты, которым он задолжал громадную сумму денег. Правда, в том, что он имеет какое-то отношение к похищению сына, он так и не сознался.

«Он в хороших руках»

Зато сам таинственный цыган, которого в конце концов Наталья сумела отыскать, не стал отрицать свое участие в похищении. Уверенный в собственной безнаказанности, он открыто во всем признался.

- Да продали мы твоего мальца, - заявил он разъяренной женщине. – Сейчас он в хороших руках и в хорошей семье – не чета твоей. Я, считай, и так на нем погорел: мне за всю работу заплатили всего три тысячи долларов!

Сколько ни допытывалась Наталья, кому он продал сына и по чьему заказу, сдавать подельников верзила не стал. А посоветовал ей убираться оттуда подобру-поздорову. С тех пор Наталью не перестают терзать подозрения, что организаторами всего этого кошмара стали…ее собственный муж с братьями.

- Через некоторое время после исчезновения сына, он попытался отобрать у меня квартиру матери. Видно было, что ему срочно нужны деньги, - вспоминает Наталья. - Ради этого он даже добился того, чтобы Сашу признали мертвым: а ведь ни тела, ни похорон никто не видел. Да и чем еще объяснить, что он был так спокоен после его пропажи?

С того страшного дня в июне 1998 года, прошло уже больше 20 лет. Старый пляж в Павлове порос кустами, странный цыган сидит в тюрьме за очередное убийство, таинственный гипнотизер давно сгинул, а муж Натальи стал инвалидом. Однако найти сына ей пока так и не удалось.

Примерно так Саша должен выглядеть сейчас.Фото: СОЦСЕТИ

- Когда произошла вся эта история, нашей организации еще не существовало, - признается руководитель поисково-спасательного отряда «Волонтер-НН» Сергей Шухрин. – Родственники пропавшего Саши Никонова обратились к нам намного позднее. Сейчас уже сделана возрастная реконструкция его фотографий, и мы примерно представляем, как он может выглядеть сейчас. Поэтому сейчас все силы брошены на работу с социальными сетями – мы надеемся, что кто-нибудь его узнает и откликнется.

Сама Наталья Сонина не сомневается, что ее сын непременно отыщется – ведь именно это ей предрекал старец-провидец из Санаксарского монастыря. Надо только еще немного подождать.

Продолжение следует…

КСТАТИ

Если вы обладаете хоть какой-то информацией о местонахождении Саши Никонова, просим вас обратиться в редакцию газеты «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде по адресу kpnn@phkp.ru.

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