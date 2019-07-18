«Меня загипнотизировали»: Жительница Павлова уже двадцать лет ищет своего похищенного сына

На павловском пляже тихонько копошились двое маленьких детей: девочка лепила куличики из песка, а ее трехлетний брат-близнец строил большую песчаную пирамиду. Чуть поодаль за детьми наблюдала их мать Наталья Сонина, изредка прикрикивая на непослушных малышей. Июнь 1998 года выдался особенно жарким, поэтому на пляже было не протолкнуться. Неожиданно маленькая Диана побежала в сторону реки, а ее брат начал взбираться по косогору. Оглянувшись на него, мать поспешила за нырнувшей в воду дочерью. То, что она видит сына в последний раз, и искать его ей придется больше 20 лет, Наталья тогда не могла даже представить.

Муж из плохой семьи

Наталье Сониной было всего 24 года, когда на ее горизонте появился 21-летний красавец Николай Н. Слухи про его семью ходили не самые хорошие: один брат угодил в тюрьму, другой – покончил жизнь самоубийством. Но сам молодой парень ни в чем таком замечен не был.

- Как не из их гнезда птенчик, - удивлялись жители Павлова.

Поэтому когда после нескольких месяцев ухаживаний Николай сделал ей предложение, Наталья долго не раздумывала. Тем более что у нее за плечами уже был один неудачный брак, от которого осталась четырехлетняя дочь Алена. Кстати с новоявленным отчимом малышка поладила сразу и буквально с первых же дней стала называть его «папой».

По меркам небольшого городка Николай действительно считался парнем хоть куда: не пил, не курил и даже зарабатывал кое-какие деньги. Водителю служебного автобуса ЖКХ платили хоть и немного, но стабильно. Первые проблемы в безоблачной семейной жизни начались спустя несколько месяцев: Николай начал покрикивать на жену и даже сгоряча поднимать на нее руку. Однако по-настоящему поворотным моментом в их жизни стала поездка в Гродно в 1992 году.

В память о тех днях Наталье остались только фотографии.Фото: СОЦСЕТИ

- Тогда времена были лихие: каждый зарабатывал, как мог, - вспоминает Наталья. – Вот Колька и решил с мужиками из своей шарашки возить железо в Беларусь. Как-то раз в такую поездку в качестве второго водителя увязался и его старший брат-алкоголик Иван. Он и перед отъездом неделю был в запое. Когда мы отъехали, у меня уже было неспокойно на душе. Только представьте: набитый железом автобус, с двумя бочками бензина внутри и десятью пассажирами в салоне. И всей этой махиной управляет алкаш с трясущимися руками! Не проехали мы и трех километров, как автобус пошел под откос. Очнулась я уже в траве: все пассажиры, облитые бензином, ползали поблизости, сам автобус превратился в груду металла и стоял колесами кверху. Чудом в этой аварии никто не погиб.

Помощь криминальных авторитетов

Однако до счастливого конца в этой истории было далеко. Стоящий на балансе коммунальной компании автобус надо было вернуть в целости и сохранности. Эту же груду металла и автобусом было назвать трудно.

- После случившегося Колька мог запросто загреметь в тюрьму. А уж о том, чтобы вернуться на работу и речи быть не могло, - уверена Наталья. – Как вдруг вместо прежней развалюшки он пригнал новехонький ПАЗик, только что сошедший с конвейера. Честно скажу, я тогда просто ахнула.

На все расспросы жены о том, где он взял деньги на такое приобретение, Николай отвечал уклончиво – дескать, помогли «хорошие люди». Лишь спустя несколько лет Наталья узнала, что под «хорошими людьми» он подразумевал местных криминальных авторитетов, за долги перед которыми он позднее расплатится…собственным сыном.

Цыган и гипнотизер

В июне 1998 года о той злополучной аварии Наталья уже и думать забыла. Вся в заботах о трехлетних двойняшках, она разрывалась между малышами и работой. К тому времени Николай успел обзавестись собственным автобусом и промышлял тем, что возил местных челноков в Москву. Отношения между супругами складывались из рук вон плохо. Устав от постоянных побоев мужа, Наталья уже несколько раз порывалась развестись. Но каждый раз прощала.

- Примерно за неделю до похищения Саши я стала замечать странную компанию, которая следовала за нами буквально по пятам: двое мужчин и две женщины, - вспоминает Наталья. - Женщин я прекрасно знала: одна работала на местном рынке и частенько ездила «челночить» на Колькином автобусе, другая – ее сестра, подрабатывавшая в наркологической клинике.

С детства Саша и Диана были неразлучны.Фото: СОЦСЕТИ

Сопровождавшие их мужчины и вовсе наводили на местных страх и трепет: здоровый плечистый цыган к тому времени успел сделать не одну ходку на зону – и всегда за убийства. Его спутник криминального прошлого еще не имел, но славился…паранормальными способностями. Жители Павлова шептались, что этот лысый мужчина с глубоким взглядом запросто мог заворожить любого – не успеешь опомниться, как отдашь ему все до последней копейки.

Память вернул шаман

То, что в последнее время они стали слишком часто натыкаться на эту четверку, Наталья заметила, но особого значения не придала – город-то маленький. Так продолжалось до того злополучного вечера.

- 15 июня я забрала детей из детского садика, и мы вместе с подругой поехали на пляж, - рассказывает женщина. – Время было уже около пяти часов вечера, но народу на пляже было полным полно. Мы там пробыли часа полтора, и я уже думала ехать домой, как вдруг Дианка сорвалась с места и кинулась в озеро. Плавать она научилась еще в первые месяцы жизни, поэтому я особенно не беспокоилась.

Краем глаза Наталья заметила, как маленький Саша побежал куда-то вверх по косогору. Но женщина была будто в какой-то прострации. Она подмечала детали, но все будто бы происходило не с ней: лысый мужчина со странным взглядом, большая собака-боксер, бегущая за своим малышом соседка… Лишь спустя несколько минут Наталья очнулась от своего забытья и с надрывом выдохнула – где Саша? Этот вопрос она будет задавать себе больше двадцати лет. Ответ на него не было ни тогда, ни сейчас.

На павловском пляже малыши были частыми гостями.Фото: СОЦСЕТИ

- На удивление я почти полностью забыла тот вечер, - всхлипывает Наталья. - Помню, как мы с подругой приехали на пляж. Помню, как дети играли в песке. А потом будто провал. Все, кто были на пляже, потом давали свидетельские показания и в подробностях описывали и цыгана, и его спутника. Я же совершенно ничего не помнила. Только спустя некоторое время один шаман объяснил мне, что я подверглась мгновенному гипнозу – память мне попросту стерли. Только благодаря этому шаману мне удалось выйти из своего странного состояния и вспомнить все события того вечера. Тогда-то я и поняла, кто стоит за похищением моего сына.

Продолжение следует…