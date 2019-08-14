«Ориентировки мы рассылаем до сих пор»: Дело о мальчике, похищенном в Павлове 20 лет назад, переквалифицировали в «Убийство»

15 июня 1998 года стало для жительницы Павлова Натальи Сониной судьбоносным рубежом, разделившим ее жизнь на две половины. Еще вчера она была счастливой матерью двоих близнецов, а сегодня – женщиной, посвятившей себя поиску похищенного сына. Хождения по монастырям и экстрасенсам, обращения в социальных сетях, опросы всех возможных свидетелей – за прошедшие с тех пор двадцать лет в жизни Натальи было все. Однако отыскать своего любимого сына Сашу она так и не смогла. На какой стадии сейчас находится расследование этого дела и какие версии отрабатывались полицией в интервью «Комсомолке» рассказал начальник отдела уголовного розыска МО МВД «Павловский» Дмитрий Корнев.

Ребенок исчез за считанные минуты

В 1998 году система правоохранительных органов в России выглядела совершенно иначе: полиция называлась милицией, Следственного комитета не было совсем. Поэтому сейчас о тех далеких временах напоминают только десятки томов дела, возбужденного по статье «Похищение».

- Заявление от жительницы Павлова поступило вечером 15 июня 1998 года, - рассказывает Дмитрий Корнев. - В нем она сообщила, что у нее пропал трехлетний сын, в то время как она с подругой и маленькой дочкой находились на пляже.

Пляж на левом берегу Оки в городе Павлове расположен в считанных метрах от понтонного моста. Поэтому люди сюда съезжаются в буквальном смысле со всех окрестных волостей. В тот летний вечер погода выдалась жаркой, и отдыхающих на пляже было особенно много. Кто-то купался в реке, кто-то – нежился на теплом песочке. На молодую мамочку с двумя крохотными детьми поначалу вообще никто не обратил внимания.

На павловском пляже семья Никоновых были частыми гостями.Фото: СОЦСЕТИ

- На пляже они пробыли около полутора часов, а потом уже хотели уезжать домой, - зачитывает документы следователь. - Как вдруг девочка стала проситься еще разок искупаться. Мама согласилась и повела дочь к реке. Мальчик в это время находился по левую руку от нее. Когда через несколько минут мать еще раз взглянула в его сторону, ребенка там уже не было. Схватив дочь, она поспешила к подруге, которая оставалась на берегу. Однако та сразу сказала, что не видела ее сына. Остальные отдыхающие на пляже тоже ничего не смогли ей пояснить.

Перепуганная женщина сразу же позвонила в милицию. Спустя несколько минут на место происшествия приехала оперативно-следственная группа. Тогда же появились и первые версии случившегося.

Версия 1. Река

Учитывая, что исчез ребенок всего в нескольких метрах от реки, то версия с его возможным утоплением напрашивалась сама собой. Тем более что часть опрошенных свидетелей действительно не исключала, что мать могла отвлечься и недосмотреть за ребенком. Однако проведенные поиски не дали никаких результатов

- В тот день на место происшествия выезжали опытные водолазы, - рассказывает Дмитрий Корнев. – Кроме того, были созданы большие поисковые группы, состоящие из сотрудников милиции, членов добровольной народной дружины и просто неравнодушных жителей города. Водолазы тщательно исследовали и сам участок реки, где мать отдыхала с ребенком, и те места, куда могло течением унести тело. Однако никаких зацепок найти не удалось.

Дома Сашу ждут мама и две сестры.Фото: СОЦСЕТИ

Справедливости ради стоит отметить, что поисковым работам тогда здорово помешало…качество воды. В некоторых местах вода была настолько мутной, что видимость составляла не больше 20 сантиметров. Разумеется, разглядеть что-либо с такого расстояния едва ли было возможно. Кроме того, дно реки в этом месте изобилует мелями и спадами по глубине. Если около берега вода едва достает до колена, то чуть поодаль уже доходит до трех метров. Все это серьезно осложнило поиски.

Версия 2. Цыгане

Пока одни свидетели предлагали тщательнее исследовать дно реки, другие вспомнили о появившейся на пляже женщине странного вида. Она шла рядом с понтонным мостом вместе с мальчиком лет трех-четырех.

- Малыш был без обуви, то есть явно только что вышел с пляжа, - объясняет следователь. - Немного пройдя по мосту, она передала его неизвестному смуглому мужчине, предположительно цыганской внешности. Он перевел его на другую сторону, посадил в черный автомобиль без номеров и уехал. Кто это мог быть, выяснить не удалось. В дальнейшем в показаниях свидетелей обнаружились явные нестыковки: были выявлены расхождения в описании автомобиля, внешности женщины и самого ребенка. А затем и вовсе свидетели начали путаться, кто именно вел ребенка рядом с мостом – мужчина или женщина. Некоторые утверждали, что видели, как некий смуглый мужчина поил из бутылочки маленького мальчика.

В детстве малыши были неразлучны.Фото: СОЦСЕТИ

Однако за эти двадцать лет ни подтвердить, ни опровергнуть эти показания не удалось. Как и установить хоть малейшие зацепки о местонахождении мальчика.

«Похищение» сменили на «Убийство»

После исчезновения малыша по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Похищение». Сразу же была создана специализированная следственно-оперативная группа, в состав которой вошли опытные сотрудники милиции и руководящий состав МВД.

- Прежде всего, были опрошены многочисленные свидетели происшествия, - рассказывает Дмитрий Корнев. - На основе их показаний были составлены ориентировки, разосланные во все районные отделы нашей области и в другие субъекты федерации. Однако следы ребенка так и не удалось обнаружить. Сейчас поисковые мероприятия и мероприятия по опознанию продолжаются. К примеру, когда находят неопознанные тела, то мы всегда устанавливаем их личность и проверяем совпадения с пропавшим мальчиком. Для этого у отца ребенка были получены образцы ДНК. По имеющимся базам данных мы до сих пор ищем совпадения с пропавшим мальчиком. Но выявить их не удалось.

В соответствии с действующим законодательством уголовное дело было переквалифицировано из статьи «Похищение» в статью «Убийство» и передано в региональное управление Следственного комитета. Однако поиски ребенка продолжаются и по сей день.

Примерно так Саша должен выглядеть сейчас.Фото: СОЦСЕТИ

- Следственные мероприятия будут проводиться до тех пор, пока не будет получен конечный результат – либо найден сам человек, либо его тело, - поясняет следователь. - Сейчас сотрудниками уголовного розыска проводится отработка тех граждан, которые могут представлять оперативный интерес в связи с исчезновением ребенка. Прежде всего, речь идет о тех людях, которые находились на пляже в этот момент или проживали в непосредственной близости от места происшествия, а также ранее судимые люди. Главная сложность этого дела в том, что с момента преступления прошло уже больше 20 лет – сейчас гораздо труднее отрабатывать значимую информацию и находить зацепки.

Специалисты признают, что случись похищение ребенка сейчас, расследовать его было бы куда проще. Повсеместное оснащение видеокамерами, новые подходы к проведению ДНК-экпертиз и современные технологии заметно облегчают работу следователей. Однако у этого дела нет срока давности, и его расследование будет продолжаться и дальше.

КСТАТИ

Если вы обладаете хоть какой-то информацией о местонахождении Саши Никонова, просим вас обратиться в редакцию газеты «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде по адресу kpnn@phkp.ru.

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